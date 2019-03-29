Лишившаяся права торговать клоном Evoque марка готовит к дебюту новый SUV. Без плагиата
Landwind – это совместный проект Jiangling Motor Corporation и Changan. На весь мир марка прославилась в 2014-м, когда представила кроссовер X7, который оказался почти точной копией тогдашнего Range Rover Evoque. В продажу клон поступил в 2015-м, два года назад паркетник обновили, но он все равно остался похож на «британца».
В суд на китайцев Jaguar Land Rover подала почти сразу же после рыночного дебюта Landwind X7, а на прошлой неделе стало известно о том, что британская компания выиграла дело: производство и продажи «икс-седьмого» должны быть прекращены. Впрочем, пока кроссовер все еще «висит» на официальном сайте Landwind, марка даже проводит какие-то рекламные мероприятия, связанные с моделью. На этом фоне Landwind анонсировала совершенно новый SUV – его публичная премьера пройдет в апреле в рамках Шанхайского автосалона.
Паркетник пока носит заводской индекс E315, товарное имя объявят позже. В дизайне на этот раз вроде бы обошлось без плагиата: да, у машины многоярусная головная оптика в стиле последних моделей Hyundai, но такое решение сегодня применяют и другие производители – не устояла даже Skoda. Изображений интерьера пока нет, однако ранее фотошпионам удалось заглянуть в салон E315 – он у кросса тоже вполне оригинальный.
Кстати, некоторые китайские СМИ утверждают, что дизайн новинки Landwind разработан в ателье GFG Style, которое основал знаменитый Джорджетто Джуджаро вместе со своим сыном Фабрицио. Хотя официального подтверждения этой информации пока нет.
Технические характеристики Landwind E315 тоже не раскрыты. Не исключено, что кроссовер разделит моторную гамму с одной из нынешних моделей марки. К примеру, пресловутый X7 оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 GTDI мощностью 163 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод же у E315 наверняка будет только передним – полноприводные кроссоверы в Китае особым спросом не пользуются.
Между тем Landwind X7 – это не единственный клон в линейке марки. Так, построенный на базе Changan CS35 паркетник Landwind X2 внешне очень похож на наш хэтчбек Lada Xray, а при создании кросса Xiaoyao («хасияяо») китайцы явно вдохновлялись Mercedes-Benz GLA. Но АВТОВАЗ и Daimler с «поднебесной» компанией судиться не стали.
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