Лишившаяся права торговать клоном Evoque марка готовит к дебюту новый SUV. Без плагиата

Китайская компания Landwind распространила официальные изображения своего нового паркетника. Премьера модели состоится уже в следующем месяце.

Landwind – это совместный проект Jiangling Motor Corporation и Changan. На весь мир марка прославилась в 2014-м, когда представила кроссовер X7, который оказался почти точной копией тогдашнего Range Rover Evoque. В продажу клон поступил в 2015-м, два года назад паркетник обновили, но он все равно остался похож на «британца».

В суд на китайцев Jaguar Land Rover подала почти сразу же после рыночного дебюта Landwind X7, а на прошлой неделе стало известно о том, что британская компания выиграла дело: производство и продажи «икс-седьмого» должны быть прекращены. Впрочем, пока кроссовер все еще «висит» на официальном сайте Landwind, марка даже проводит какие-то рекламные мероприятия, связанные с моделью. На этом фоне Landwind анонсировала совершенно новый SUV – его публичная премьера пройдет в апреле в рамках Шанхайского автосалона.

Паркетник пока носит заводской индекс E315, товарное имя объявят позже. В дизайне на этот раз вроде бы обошлось без плагиата: да, у машины многоярусная головная оптика в стиле последних моделей Hyundai, но такое решение сегодня применяют и другие производители – не устояла даже Skoda. Изображений интерьера пока нет, однако ранее фотошпионам удалось заглянуть в салон E315 – он у кросса тоже вполне оригинальный.

Кстати, некоторые китайские СМИ утверждают, что дизайн новинки Landwind разработан в ателье GFG Style, которое основал знаменитый Джорджетто Джуджаро вместе со своим сыном Фабрицио. Хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

1 / 2 Landwind E315 2 / 2 Landwind E315

Технические характеристики Landwind E315 тоже не раскрыты. Не исключено, что кроссовер разделит моторную гамму с одной из нынешних моделей марки. К примеру, пресловутый X7 оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 GTDI мощностью 163 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод же у E315 наверняка будет только передним – полноприводные кроссоверы в Китае особым спросом не пользуются.

1 / 2 Landwind X2 2 / 2 Landwind Xiaoyao

Между тем Landwind X7 – это не единственный клон в линейке марки. Так, построенный на базе Changan CS35 паркетник Landwind X2 внешне очень похож на наш хэтчбек Lada Xray, а при создании кросса Xiaoyao («хасияяо») китайцы явно вдохновлялись Mercedes-Benz GLA. Но АВТОВАЗ и Daimler с «поднебесной» компанией судиться не стали.