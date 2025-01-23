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  • Людям нужны дешёвые машины: американские дилеры Toyota требуют возвращения Яриса

Людям нужны дешёвые машины: американские дилеры Toyota требуют возвращения Яриса

23.01.2025 67 1 0

США считаются страной больших машин, но и «малышам» здесь рады, а «малышей» на рынке как раз почти не осталось. Дилеры Toyota пытаются убедить японскую штаб-квартиру вернуть им маленькие модели, а именно весьма успешный в других странах Yaris.

Toyota Yaris ушёл из США в 2020 году, причём в последние годы там продавался не настоящий Yaris, а перелицованная и названная Ярисом Mazda 2. В последний полный год присутствия на рынке США — 2019-й — продажи Яриса составили 27 210 шт., что на 19,5% меньше продаж в 2018-м. В том же 2019 году дебютировал новый глобальный Yaris поколения XP210, являющийся сегодня одной из самых популярных моделей В-класса в Европе.

Актуальный Toyota Yaris для Европы

Штаб-квартира Toyota решила не выводить XP210 на американский рынок, потому что он стоил бы почти столько же, сколько Corolla. Сейчас младшей моделью Toyota в США является именно Corolla, цены на неё начинаются от 22 325 долларов без учёта доставки. В 2019 году продажи Короллы в США составили 304 850 шт. (+0,4%), в 2024-м — 232 908 шт. (-0,2%).

Актуальный Toyota Yaris для Европы

Не за горами следующее поколение Яриса, в связи с чем американские дилеры Toyota начали тормошить руководство японской компании — мол, верните нам Yaris, на него есть весьма приличный потенциальный спрос. Не верить дилерам оснований нет: дело в том, что машин малого класса на рынке США почти не осталось, дилеры Mitsubishi распродают хэтчбеки и седаны Mirage — эта модель с рынка уходит, к концу года в малом классе останется только седан Nissan Versa (от 17 190 долларов). Прочие маленькие легковушки американский рынок уже покинули. На безрыбье продажи Nissan Versa в США в прошлом году выросли сразу на 71,7% до 42 589 шт.

Актуальный Toyota Yaris для Европы

Toyota точно могла бы продавать в США больше машин малого класса, чем Nissan, — такие машины востребованы не только у небогатых клиентов, но и у прокатных компаний, которым нужно регулярно обновлять низший эшелон автопарка. У актуального Яриса вдобавок есть такой козырь, как полноприводный хот-хэтч GR Yaris — на него давно облизываются американские автогурманы. Понятно, что рыночный потенциал GR Yaris ограничен из-за его высокой цены, но сам факт наличия «зажигалки» в модельном ряду благотворно сказывается на продажах обычных Ярисов.

Toyota GR Yaris для Европы
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Toyota GR Yaris для Европы
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Toyota GR Yaris для Европы
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Шансов на то, что Toyota решится привезти в США нынешний Yaris поколения XP210 почти нет, потому что жизненный цикл этой модели движется к завершению и возить его из Японии или Европы накладно. Европу к тому же новый-старый американский президент Дональд Трамп грозится обложить пошлинами, то есть экспорт недорогих машин из Европы в США потеряет всякий смысл. Также Трамп обещает ввести пошлины на весь экспорт из Канады и Мексики, то есть Yaris нужно будет либо локализовать непосредственно в США, либо возить из Японии В общем, руководству компании Toyota есть о чём подумать.

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1 комментарий
23.01.2025 22:05
Яшка

Зачем япов кормить?Шевроле Спарк же есть.

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