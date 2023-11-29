Люксовый внедорожник M-Hero от Dongfeng выходит на российский рынок: старт предзаказов

«Поднебесный» концерн Dongfeng запустил в Китае бренд Mengshi в прошлом году: под ним выпускаются дорогие внедорожники с электрифицированной «начинкой». В начале текущего месяца стало известно о том, что люксовые SUV доберутся и до российского рынка, хоть и под иной маркой – M-Hero. В роли импортёра машин этого бренда выступил Моторинвест, являющийся дистрибьютором Dongfeng, а также выпускающий электромобили Evolute (это Дунфэны с «местным» логотипом); кроме того, компания представляет в РФ интересы премиальной марки Voyah.

На фото: внедорожник M-Hero

Пока что в гамме Mengshi/M-Hero числится одна модель – речь идёт о брутальном рамном полноприводном внедорожнике с пневмоподвеской. На домашнем рынке модель получила индекс 917, в России его анонсировали как M-Hero. Как сегодня рассказали в пресс-службе Моторинвеста, в декабре официальные дилеры в РФ начнут принимать заказы на «поднебесный» люксовый SUV. Известно, что на местный рынок модель приедет только с гибридной силовой установкой (в Китае имеется ещё и полностью электрическая версия).



Полноприводный внедорожник на российском рынке будет предложен с гибридной установкой, в состав которой входят три электромотора и ДВС, исполняющий роль генератора и необходимый для зарядки литиевой батареи. Совокупная мощность системы составляет 816 л.с., а максимальный крутящий момент – 1050 Нм. На разгон с места до «сотни» M-Hero требуется 6 секунд.



Большой SUV получил технологию подруливающей задней оси и интеллектуальную систему полного привода MATS с тремя блокировками дифференциалов; она умеет автоматически выбирать оптимальный ездовой режим в зависимости от сложности участка пути, изменения дорожных и погодных условий. Адаптивная пневмоподвеска способна ощутимо менять дорожный просвет – в стандартном положении он составляет 221 мм, а в режиме Off-Road – 326 мм. Максимальная глубина преодолеваемого брода – 900 мм.



Ёмкость тройной литиевой батареи составляет 65 кВт*ч. Чисто на электротяге без дополнительной зарядки от ДВС гибридный внедорожник способен проехать до 175 км (при расчёте по циклу WLTP). Совокупный запас хода у M-Hero составляет 750 км (расчёт вели по тому же циклу). Кстати, аккумулятор получил керамическую термозащиту, которая рассчитана на эксплуатацию при резких перепадах температур – от минус 30 до плюс 55 градусов.



Для модели предусмотрено пять Off-Road-режимов (снег, грязь, песок, камни и болото), интеллектуальная система обнаружения препятствий при движении по размытому полотну, функция «прозрачный кузов», позволяющий двигаться по диагонали режим Crab Mode, а также блокировки переднего и заднего дифференциалов с электронным управлением.



Внедорожник M-Hero получил большую решётку радиатора, матричную головную оптику, три матовых варианта окраса кузова – чёрный, серый и тёмно-зелёный. Салон отделан кожей Nappa, в оформлении используется шпон редких пород дерева. У модели есть функции подогрева, вентиляции и массажа передних и задних сидений; кресло водителя имеет электрорегулировки по 16 различным направлениям, переднего пассажира – по 14, задний диван трансформируется по восьми направлениям.



На фото: салон M-Hero

На передней панели расположены три дисплея – виртуальная приборка (диагональ – 12,3 дюйма), центральный тачскрин информационно-развлекательной системы (15,6 дюйма), и сенсорный экран для переднего пассажира (12,3 дюйма). Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 8-дюймовый дисплей. M-Hero снабдили акустической системой с 16 динамиками, а также устройством для беспроводной зарядки смартфонов.



Люксовый внедорожник получил восемь подушек безопасности (включая боковые, задние и занавесочного типа), антиблокировочную систему тормозов с функцией распределения тормозных усилий, электронную систему курсовой стабилизации, встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон и состояния водителя, систему распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и комплекс различных водительских ассистентов.