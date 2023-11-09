Люксовый внедорожник M-Hero 917 от Dongfeng официально выйдет на российский рынок

Ожидается, что в РФ рамный вездеход предложат в виде гибрида и электрокара. Первая партия будет включать примерно сотню машин, продажи начнутся в декабре.

В прошлом году концерн Dongfeng запустил в Китае бренд Mengshi, он создан для выпуска дорогих электрифицированных внедорожников. А сегодня объявлено о том, что люксовые вездеходы официально будут продавать и на российском рынке, правда, у нас марка называется иначе – M-Hero. Импортером нового бренда стала компания Моторинвест. Напомним, ныне эта фирма также является дистрибьютором автомобилей Dongfeng, она же представляет интересы премиальной марки Voyah (тоже принадлежит Дунфэну), плюс в Липецкой области ведется выпуск машин под собственным брендом Evolute – и это все те же Дунфэны.

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В гамме отдельной марки Mengshi/M-Hero сейчас одна модель – рамный полноприводный внедорожник с пневмоподвеской, который в Китае носит индекс 917, а у нас пока анонсирован просто как M-Hero. Длина пятиместного вездехода равна 4987 мм (с боксом на распашной багажной двери – 5066 мм), ширина – 2080 мм, высота – 1934 мм, колесная база – 2950 мм. Дорожный просвет варьируется от 221 до 326 мм.



Вездеход бывает в виде гибрида или полноценного электрокара. Судя по пресс-релизу Моторинвеста, в РФ планируют продавать обе модификации, хотя на местном сайте M-Hero пока есть описание только гибридного SUV. Такой внедорожник имеет три электромотора общей мощностью 816 л.с. (1050 Нм) и бензиновый мотор 1.5, который не связан с ведущими колесами: ДВС работает только как генератор для подзарядки батареи емкостью 65 кВт*ч. Для нашего гибрида также заявлены подруливающая задняя ось, система стабилизации кузова Magic Carpet, система выбора режима движения (снег, грязь, песок, камни, брод) и режим Crab Mode (движение наискосок, как у GMC Hummer EV). Опционально предложат электрическую лебедку с электронным управлением. Сообщается, что первую «сотню» гибрид наберет за 6 секунд, суммарный запас хода – 750 км по циклу WLTP.



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Чисто «зеленая» версия имеет четыре электродвигателя, совокупная отдача – 1088 л.с. В Китае этот вариант оснащен батареей емкостью 142,7 кВт*ч, на одной зарядке внедорожник проедет где-то 450 км по циклу WLTP. С места до 100 км/ч электрокар разгоняется за 4,2 секунды.



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Первая партия внедорожников M-Hero доберется до России в декабре, она будет включать около 100 автомобилей. Продавать новинку станут в 18 официальных дилерских центрах Voyah, в список городов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Ижевск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Челябинск и Ярославль. Цены и комплектации раскроют ближе к дате старта продаж. В родном Китае гибридный M-Hero 917 сегодня стоит 637 700 юаней (примерно 8 075 000 рублей по текущему курсу), электрический вездеход обойдется в 697 700 юаней (8 835 000 рублей).

