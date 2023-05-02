Новинки ×

Liux Geko: испанская альтернатива уходящему smart EQ fortwo

02.05.2023 248 0 0

Испанский стартап Liux представил свою вторую модель — двухместный городской электромобиль Geko, в конструкции которого широко используются материалы растительного происхождения.

О стартапе Liux мы впервые рассказывали осенью прошлого года, когда он представил проект эффектного электрического шутинг-брейка Animal, его планировалось запустить в производство в 2024 год и продавать по цене от 39 000 евро. Liux — это торговая марка компании Natural Movement, которую основали в 2021 году молодые испанские предприниматели Антонио Эспиноса и Давид Санчо.

На сайте Liux по-прежнему работает конфигуратор модели Animal, но, как выяснилось на днях, запуск шутинг-брейка отложен на неопределённый срок, и первым в производство пойдёт более простой и дешёвый городской электрокар Geko. Замена связана с тем, что за последний год доверие инвесторов к стартапам резко снизилось, молодые компании закрываются одна за другой, а те, кто выжил, корректируют планы, пытаясь сократить издержки.

Цель стартапа Liux — разработка и производство лёгких экологически чистых электромобилей из материалов природного происхождения: натуральные смолы, растительные волокна, дерево, биополимеры и биокомпозиты. Кузов Geko, как и кузов Animal, изготовлен из композита на основе льняных волокон и водружён на простенькую платформу, изготовленную из «конвенциональных» материалов, то есть из металлического сплава. Корпус съёмной модульной батареи, как и кузов, сделан из композита на основе природных материалов. Заявленная снаряженная масса Liux Geko — 550 кг.

Geko будет сертифицирован как электрический квадрицикл класс L7e, а по стилю он напоминает электрический smart EQ fortwo, производство которого завершится в этом году. Габаритная длина Geko — 2700 мм, ширина — 1500 мм. Принадлежность к классу квадрициклов означает, что Geko будет иметь электромотор с постоянной мощностью не более 15 кВт (20 л.с.) и что ему не нужны современные и дорогие автомобильные системы активной и пассивной безопасности, хотя производителю ничто не мешает всё-таки снабдить ими Geko или хотя бы предложить их в виде опции. Ёмкость одного съёмного батарейного модуля — 13 кВт·ч, его полного заряда хватит на 150 км пробега, при желании можно установить дополнительный модуль и увеличить дальнобойность. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.

Цена Geko и дата начала производства пока не объявлены, но испанцам следует поторопиться, потому что конкуренция в сегменте электрических квадрициклов европейского рынка растёт: интерес к нему имеют не только стартапы, но и мировые автогиганты (например, Stellantis и Renault Group), а также многочисленные китайские производители, которые сейчас особенно активно штурмуют Европу. Биокомпозиты — это, конечно, очень хорошо с имиджевой точки зрения, но цена и скорость выхода на рынок по-прежнему остаются критически важными параметрами, от которых зависит успех либо провал молодого предприятия.

Испания электромобиль новинки Liux Liux Geko

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Учебная езда: где она разрешена, где запрещена и в чем подвох с экзаменом Мы уже рассказывали о том, какие ограничения существуют для начинающих водителей со стажем менее двух лет, а сегодня поговорим о тех, у кого настоящего водительского стажа еще нет совсем –... 255 0 0 01.05.2023
Статьи / Шины и диски Комфорт с повышенным ресурсом: тест шин Cordiant Gravity Летний модельный ряд Cordiant до этого года выглядел вполне законченным: шины Comfort, Sport, All-Terrain и Off-Road, а также пожилой бюджетный Road Runner, который вышел еще в 2012-м. Некот... 976 1 0 30.04.2023
Статьи / История Чисто английское самоубийство: как появился и почему исчез спорткар Jensen-Healey История знает немало примеров того, как автомобильная марка, родившись в одной стране, затем становится достоянием другой. В наши годы такие истории становятся особенно актуальны. Но такое с... 728 0 0 29.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 10223 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 9489 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 6750 17 2 23.12.2022
Change privacy settings