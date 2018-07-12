Подразделение "Q", являющееся у Астон Мартина придворным ателье и мастерской по претворению, порой, самых безумных идей клиентов в жизнь, создало уникальную модификацию сити-кара Cygnet: его оснастили 430-сильным полноразмерным двигателем V8 от Vantage S.

Как признаются инженеры, работающие над проектом, было важно использовать каждый дюйм пространства, так как кузов был взят от серийной машины. Важно было сохранить узнаваемость модели, но обойтись без элементов, которые выдают эксклюзивность этого Cygnet, не удалось: из-за кардинальных изменений в конструкции пришлось изготовить из композитных материалов расширенные арки колёс, вмонтировать каркас безопасности, установить новую выхлопную систему.

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Aston Martin V8 Cygnet оснастили 436-сильным двигателем объёмом 4.7 литра от Vantage S. От купе сити-кару также достались подрамник, подвеска и семиступенчатый «робот» Sportshift II. Соотношение мощности к массе составляет таким образом порядка 317 «лошадок» на тонну.

В упражнении разгона с места до 96 км/ч эксклюзивная версия сити-кара показывает результат 4.2 секунды. Напомним, у стандартной модификации автомобиля на это уходило 11. 8 секунды. Максимальная скорость V8 Cygnet составляет 274 км/ч, что превосходит показатели стоковой «малютки» почти на 97 км/ч.

Эксклюзивный Aston Martin V8 Cygnet останавливают виднеющиеся через 19-дюймовые «ковки» тормозные механизмы с 380-миллиметровыми дисками спереди и 330-миллиметровые сзади.

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Напомним, что производство Aston Martin Cygnet завершилось в 2013 году. Автомобиль был доступен с 1.3-литровым четырёхцилиндровым двигателем с отдачей 98 л.с. Интересно, что в арсенале Астон Мартина есть автомобили, не имеющие двигателя вовсе.