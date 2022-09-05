Maggiore GranTurismO: реинкарнация легендарного Ferrari 288 GTO в карбоновом кузове

Рынок эксклюзивных спорткаров за время пандемии COVID-19 разросся до небывалых масштабов и принёс много новых имён, одно из них — Automobili Maggiore. Эту компанию основал итальянский предприниматель и автомобильный энтузиаст Джанлука Маджоре, в 2021 году она представила рестомод Project M — улучшенную версию классического Ferrari 308 GTS с модифицированным атмосферным V8 и углепластиковыми панелями кузова, а на днях Automobili Maggiore анонсировала куда более амбициозный и сложный проект GranTurismO, опубликовав его первые изображения.

Ferrari 288 GTO

GranTurismO — это попытка сделать на базе относительно массового семейства Ferrari 208/308/328 (любая из этих моделей годится в качестве донора) более современную версию Ferrari 288 GTO — культового суперкара из середины 80-х, который был выпущен тиражом всего 272 шт. и давно разошёлся по частным коллекциям, а экземпляры, что иногда выставляются на аукционах, уходят за 3-5 млн долларов в зависимости от пробега и состояния. Ferrari 288 GTO лишь внешне напоминает более массовую и дешёвую модель Ferrari 308, тогда как на деле у него другая компоновка (двигатель установлен продольно, а не поперечно), увеличенная колёсная база, кузов из композитных материалов и 400-сильный битурбомотор V8.



Maggiore GranTurismO

От автомобиля-донора в Maggiore GranTurismO остаётся только тщательно отреставрированный и усиленный остов кузова, на который навешиваются новые углепластиковые панели, довольно условно повторяющие таковые у оригинального Ferrari 288 GTO. Интерьер тоже будет полностью новый, но выполненный в стиле 80-х, его дизайн пока не рассекречен.



Главное, что объединяет Maggiore GranTurismO с идейным вдохновителем, то есть с Ferrari 288 GTO, — это двигатель: за основу взят стоковый 2,9-литровый блок из 80-х, на базе которого с помощью специалистов Italtecnica сделана современная интерпретация двигателя 288 GTO. Два турбокомпрессора, система смазки с сухим картером и новые головки блока позволили добиться максимальной мощности в 600 л.с., и это при том, что новый мотор получился примерно на 30% компактнее, чем у GTO, что позволило установить его продольно в стандартный по габаритам кузов Ferrari 208/308/328. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Для силового агрегата пришлось делать полностью новый подрамник, как впрочем и для подвески, которая у рестомода тоже полностью новая, с расширенной колеёй. Ажурные пятиспицевые колёса, через которые видны мощные тормоза Brembo, разработаны специально для этой модели.

Automobili Maggiore планирует выпустить около двух десятков экземпляров GranTurismO, но цена и технические характеристики пока не объявлены — старт производства намечен на конец 2023 года после завершения всех этапов разработки, в том числе испытаний.



Добавим, что 24 августа в возрасте 83 лет скончался Никола Матерацци, главный конструктор Ferrari 288 GTO и ещё двух десяткой великолепных итальянских спорткаров. Компания Automobili Maggiore, к сожалению, не успела провести презентацию GranTurismO при его жизни, но Джанлука Маджоре утверждает, что Матерацци был наставником и консультатном этого проекта. Теперь ждём полноценной премьеры со всеми подробностями.

