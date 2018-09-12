Mahindra привезла в США дешёвую копию Jeep. FCA подал жалобу — индийский «джип» могут запретить

Международная торговая комиссия США приняла к рассмотрению жалобу концерна Fiat Chrysler Automobiles о нарушении авторских прав на марку Jeep со стороны индийской компании Mahindra & Mahindra. По результатам ее рассмотрения индийцам могут запретить продавать внедорожники Roxor на американском рынке.

Американцам не было дела до того, что Mahindra & Mahindra выпускает похожие на Jeep внедорожники по просроченной лицензии, пока те не приехали США и индийцы не организовали здесь их сборку. Заводик открылся в ноябре прошлого года в Детройте, к настоящему моменту он произвел порядка тысячи внедорожников Mahindra Roxor. Минимальная стоимость Роксора составляет 15 549 долларов против 27 945 за новенький Jeep Wrangler, при том что Mahindra выглядит аутентичнее и брутальнее, чем сам Jeep, то есть больше напоминает исходный армейский Willys, что очень привлекает многих янки. Roxor стал бы настоящей бомбой, если бы на нем можно было ездить по дорогам общего пользования, но древнюю конструкцию нельзя сертифицировать по современным требованиям, а потому Roxor реализуют как сельхозтехнику (к ней требования не такие жесткие), и ареал его обитания ограничен полями и лесами.

1 / 2 Mahindra Roxor 2 / 2 Mahindra Roxor

Mahindra Roxor — это слегка перелицованный и модифицированный индийский внедорожник Mahindra Thar: чтобы избежать конфликта из-за авторских прав, радиаторную решетку сделали чуть менее похожей на джиповскую. FCA, однако, такой фейслифтинг не удовлетворил, особенно в свете наполеоновских план Махиндры расширить дилерскую сеть до 300 единиц и выйти на рынок Канады. 1 августа итальяно-американский автоконцерн подал жалобу на Mahindra & Mahindra в Международную торговую комиссию США, в которой говорится, что Roxor — практически точная копия Джипа, а потому его продажи в Америке следует запретить.

1 / 3 Mahindra Thar 2 / 3 Mahindra Thar 3 / 3 Mahindra Thar

Вчера пресс-служба комиссии выпустила сообщение о том, что жалоба FCA принята к рассмотрению, то есть над американской экспансии индийской фирмы нависла реальная угроза. Вполне возможно, что стороны договорятся полюбовно, и Mahindra & Mahindra просто заплатит FCA некоторую сумму за возможность пользоваться устаревшим дизайном, тем более что прямой угрозы американским Джипам индийские Роксоры не несут — это же всего лишь «тракторы». Но не исключено, что FCA упрется, не захочет идти на компромисс, и тогда индийцам придется сворачивать лавочку.