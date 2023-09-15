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  • Manhart Alpina 2002 tii: аппетитные «свиные щёчки» и доработанная техническая начинка

Manhart Alpina 2002 tii: аппетитные «свиные щёчки» и доработанная техническая начинка

15.09.2023 13 0 0

Германское ателье Manhart Performance продолжает развивать недавно запущенную программу тюнинга классических автомобилей, на сей раз специалисты из Вупперталя прокачали купе BMW 2002 tii, выпущенное в далёком 1973 году и доработанное компанией Alpina.

Некогда независимая марка Alpina скоро перейдёт под контроль BMW Group, а её выпущенные в прошлом модели теперь сами становятся объектами тюнинга. В своё время Alpina усовершенствовала начальную спортивную версию 2002 tii двухдвреки BMW 02 Series поколения E10, специалисты Manhart сохранили в ней детали Alpina и добавили свои — получился своеобразный двойной тюнинг.

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BMW 2002 tii поздних лет выпуска оснащался 2,0-литровым бензиновым двигателем М10 с механическим впрыском Kugelfischer, его отдача в стоке составляла 130 л.с. и 178 Нм, теперь — 200 л.с. и 215 Нм, что очень даже неплохо для классического спорткара весом около тонны. На впуске у этого мотора теперь стоят фильтр K&N, дроссельная заслонка и коллектор от Alpina, на выпуске — новый коллектор от Manhart с очень «вкусным» звуком выхлопа. 5-ступенчатая механическая передач и дисковые тормоза позаимствованы у более позднего BMW 323i поколения E21.

Кузов полностью отреставрирован, дополнительную жёсткость ему придают трубчатый каркас Alpina Clubsport за передними креслами (задний диван при этом сохранён) и распорка Wiechers между стойками передней подвески. Сами стойки новые — Raab Classics от KW, они сочетаются с доработанной Alpina подвеской и расширенной колеёй колёс, из-за которой потребовались расширители колёсных арок, получившие прозвище «свиные щёчки». Классические составные 16-дюймовые колёса Alpina обуты в современные покрышки Falken размерности 215/40 R 16 спереди и 225/40 R 16 сзади. Кузов выкрашен в зелёный цвет BMW Agave Green и декорирован фирменными стреловидными наклейками Alpina.

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Салон тоже полностью отреставрирован, винтажные спортивные кресла Scheel получили новую комбинированную обивку в классической сине-зелёной расцветке. Трёхспицевый руль, рычаг переключения передач и коврики несут логотипы Alpina. Аудиосистемы нет, все приборы оригинальные, стеклоподъёмники — на «вёслах», дух 60-х здесь ничем не испорчен, даже правого зеркала заднего вида у этой машины нет, но с учётом аквариумной обзорности проблем с маневрированием быть не должно.

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Стоимость представленного на фотографиях экземпляра Manhart Alpina 2002 tii — 149 000 евро. Ранее в рамках программы Manhart Classic Cars были представлены доработанные Lancia Delta HF Integrale 16V и BMW M3 поколения E30.

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