Manhart MH8 5.0 V8: альтернативное купе M8 поколения E31 с мотором от BMW M5

«Восьмёрка» поколения E31 — одна из красивейших моделей в историческом портфолио BMW, она дебютировала в 1989 году была снята с производства в 1999-м. С коммерческой точки зрения эта модель была не слишком успешной — слишком дорогой, сложной и не очень быстрой, но сегодня это одна из самых желанных машин для коллекционеров BMW. Общий тираж модели составил 30 621 шт., наиболее массовой (20 072 шт.) стала дебютная модификация 850i с 5,0-литровым бензиновым атмосферным V12 мощностью 300 л.с. — она и легла в основу нового проекта Manhart из серии Classic Cars.

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Подразделение BMW M, как известно, разрабатывало топ-версию M8 купе поколения E31, единственный прототип был изготовлен в 1992 году и оснащён 6,0-литровым V12 мощностью 640 л.с., что было совершенно запредельным показателем для того времени в привязке к машине класса Gran Turismo. Увы, руководство BMW не дало зелёный свет этому проекту, наиболее мощной заводской версией купе стала 850 CSi с 5,6-литровым V12 мощностью 380 л.с.



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Специалисты тюнинг-ателье Manhart, для которых марка BMW является одной из любимых, решили представить, какой могла бы стать серийная BMW M8 поколения E31, если бы руководство компании всё-таки разрешилось на её выпуск. Скорее всего, многие дорогостоящие решения прототипа были бы пущены под нож и для повышения производительности пришлось использовать более простые и проверенные компоненты — например, двигатель S62B50, который появился как раз под занавес карьеры BMW 8 Series поколения E31.



Двигатель S62B50 — это 5,0-литровый атмосферный V8, что ставился на седан BMW M5 поколения E39, где выдавал 400 л.с. Специалисты Manhart немного его подкормили перед имплантацией под капот BMW 850i и получили 420 л.с., надлежащий звук на выходе обеспечивает кастомная выпускная система Manhart из нержавеющей стали. Коробка передач стандартная — 6-ступенчатая МКП, вся мощность передаётся на задние колёса.



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Подвеска занижена и перенастроена, в ней установлены пружины H&R и амортизаторы Bilstein B6, все стоковые элементы шасси (полуоси, подшипники, шарниры), в ходе реставрации были доведены до состояния новых. Установлены более мощные тормоза с перфорированные дисками (спереди — 4-поршневые фиксированные суппорты). Новые колёса Manhart Concave One обуты в современные покрышки Continental SportContact 7 размерности 255/30 R 20 спереди и 295/25 R 20 сзади.



Кузов полностью отреставрирован и перекрашен, часть оперения позаимствована у BMW 850 CSi, на крышке багажника появился небольшой спойлер. Салон заново обшит кожей и замшей с контрастной прострочкой в фирменных цветах BMW M GmbH.



Цена Manhart MH8 5.0 V8 не разглашается, всего ателье из Вупперталя собирается выпустить пять таких купе.

Ранее в рамках программы Manhart Classic Cars были представлены доработанные Lancia Delta HF Integrale 16V, BMW M3 поколения E30 и BMW 2002 tii от Alpina.

