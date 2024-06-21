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Manhart MHX3 650: лебединая и очень громкая песня уходящего BMW X3

21.06.2024 95 0 0

Тюнинг-ателье Manhart Performance из немецкого Вупперталя достойно провожает на пенсию кроссовер BMW X3 поколения G01/F97: представлен проект Manhart MHX3 650 на базе топового BMW X3 M Competition с форсированной до 650 л.с. рядной бензиновой «шестёркой» S58.

На этой неделе состоялась премьера BMW X3 нового, четвёртого по счёту поколения с заводским индексом G45 — его дизайн публика восприняла, мягко говоря, неоднозначно, некоторые консервативно настроенные поклонники баварской марки после показа новинки побежали к дилерам скупать последние экземпляры кроссовера прошлого поколения G01/F97 с его «более-менее нормальным дизайном».

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Действительно, на фоне G45 поколение G01/F97 воспринимается апологетом классического стиля BMW и даже его цифровой щиток приборов с червяками спидометра и тахометра кажется уже вполне приемлемым на фоне сенсорной вакханалии в салоне кроссовера поколения G45.

Ателье Manhart решило отдать дано уважения уходящему «икс-третьему» и представила самый совершенный проект на его базе — Manhart MHX3 650. За основу взят топовый BMW X3 M Competition с 3,0-литровой рядной бензиновой «битурбошестёркой» S58, выдающей в стоке 510 л.с. и 650 Нм. Специалисты из Вупперталя снабдили этот мотор собственным блоком управления MHtronik и установили спортивную систему выхлопа из нержавеющей стали с каталитическими нейтрализаторами HJS и перепускным клапаном, позволяющим на просторах двигателю «реветь во всё горло». Максимальная отдача в итоге выросла до впечатляющих 650 л.с. и 800 Нм, но тюнер не сообщает, как это сказалось на динамике: стандартный BMW X3 M Competition набирает первую «сотню» за 3,8 с, максимальная скорость — 285 км/ч.

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Подвеска кроссовера занижена на 30 мм с помощью новых пружин H&R, что, как утверждает Manhart, благотворно сказалось на управляемости. За тонкими спицами легкосплавных колёс Manhart Multispoke видны мощные стоковые перфорированные дисковые тормоза с красными суппортами, но по желанию клиента Manhart может установить ещё более мощные. Размерность шин Pirelli P Zero — 255/35 ZR 22 спереди и 295/30 ZR 22 сзади.

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К внешним доработкам помимо новых колёс относятся новый углепластиковый обвес, в состав которого входят спойлер под передним бампером, спойлер на багажной двери, диффузор в заднем бампере и накладки на пороги. Довершают образ фирменный виниловый декор от Manhart и четыре 100-миллиметровые углепластиковые насадки на выхлопные патрубки.

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Салон исходного кроссовера получил от Manhart новые углепластиковые подрулевые лепестки ручного переключения передач 8-ступенчатого автомата и углепластиковые вставки на руле, прекрасно дополняющие стоковый углепластиковый декор на центральной консоли. По желанию клиента ателье готово «закатать в карбон» и другие поверхности, а также полностью перешить салон.

Цена Manhart MHX3 650 на сайте тюнера не указана.

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