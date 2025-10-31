Manhart SV 800: больше мощности для упакованного в карбон Range Rover Sport SV

Тюнинг-ателье Manhart Performance решило ещё раз подкормить актуальный британский внедорожник Range Rover Sport третьего поколения, но на сей раз немецкие специалисты упражнялись с его топовой версией SV, имеющей очень хороший «заряд» уже с завода.

В мае 2023 года ателье Manhart представило свою 650-сильную версию актуального Range Rover Sport, получившую индекс SV 650, причём сделала это за две недели до премьеры заводского Range Rover Sport SV, у которого 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8 (это BMW N63) выдаёт 635 л.с. и 800 Нм. То есть Manhart SV 650 уже был мощнее стоковой топ-версии Range Rover Sport, но, как говорится, совершенству нет предела, и теперь специалисты Manhart занялись непосредственно версией SV.

Представленный на фотографиях демо-образец Manhart SV 800 был сделан на базе машины, получившей уже на заводе щедрый карбоновый декор как снаружи, так и внутри кузова, причём в данном случае это так называемый кованый карбон с дивными разводами, смотреть на которые можно бесконечно, как в космос. От Manhart кузов этой машины получил лишь декоративные наклейки снаружи и новые коврики в салоне.

Двигатель BMW N63 в Manhart знают как облупленного и умеют с лёгкостью извлекать из него дополнительную мощность: собственный блок управления Mhtronik Powerbox и новая система выхлопа из нержавеющей стали с 115-миллиметровыми выхлопными патрубками позволили увеличить отдачу до 805 л.с и 690 Нм. Как прибавка сказалась на динамике, Manhart не сообщает, стандартный Range Rover Sport SV набирает первую «сотню» за 3,9 с, максимальная скорость — 290 км/ч.

Подвеска у Manhart SV 800 немного занижена для более спортивной осанки, стандартные колёса заменены на собственные 24-дюймовые кованые катки Manhart Concave One, обутые в низкопрофильные шины Continental SportContact 6 размерности 295/35 ZR 24. Карбон-керамические тормоза — стоковые, но по желанию заказчика Manhart может установить ещё более мощные тормоза.

﻿Стоимость SV 800 ателье Manhart на разглашает. Для ориентира скажем, что исходный стоковый Range Rover Sport SV стоит в Германии от 183 000 евро, а в полной карбоновой экипировке, то есть в версии SV Carbon, — от 205 000 евро.