Новинки ×
  • Manhart SV 800: больше мощности для упакованного в карбон Range Rover Sport SV

Manhart SV 800: больше мощности для упакованного в карбон Range Rover Sport SV

31.10.2025 105 0 0

Тюнинг-ателье Manhart Performance решило ещё раз подкормить актуальный британский внедорожник Range Rover Sport третьего поколения, но на сей раз немецкие специалисты упражнялись с его топовой версией SV, имеющей очень хороший «заряд» уже с завода.

В мае 2023 года ателье Manhart представило свою 650-сильную версию актуального Range Rover Sport, получившую индекс SV 650, причём сделала это за две недели до премьеры заводского Range Rover Sport SV, у которого 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8 (это BMW N63) выдаёт 635 л.с. и 800 Нм. То есть Manhart SV 650 уже был мощнее стоковой топ-версии Range Rover Sport, но, как говорится, совершенству нет предела, и теперь специалисты Manhart занялись непосредственно версией SV.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Представленный на фотографиях демо-образец Manhart SV 800 был сделан на базе машины, получившей уже на заводе щедрый карбоновый декор как снаружи, так и внутри кузова, причём в данном случае это так называемый кованый карбон с дивными разводами, смотреть на которые можно бесконечно, как в космос. От Manhart кузов этой машины получил лишь декоративные наклейки снаружи и новые коврики в салоне.

Двигатель BMW N63 в Manhart знают как облупленного и умеют с лёгкостью извлекать из него дополнительную мощность: собственный блок управления Mhtronik Powerbox и новая система выхлопа из нержавеющей стали с 115-миллиметровыми выхлопными патрубками позволили увеличить отдачу до 805 л.с и 690 Нм. Как прибавка сказалась на динамике, Manhart не сообщает, стандартный Range Rover Sport SV набирает первую «сотню» за 3,9 с, максимальная скорость — 290 км/ч.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Подвеска у Manhart SV 800 немного занижена для более спортивной осанки, стандартные колёса заменены на собственные 24-дюймовые кованые катки Manhart Concave One, обутые в низкопрофильные шины Continental SportContact 6 размерности 295/35 ZR 24. Карбон-керамические тормоза — стоковые, но по желанию заказчика Manhart может установить ещё более мощные тормоза.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

﻿Стоимость SV 800 ателье Manhart на разглашает. Для ориентира скажем, что исходный стоковый Range Rover Sport SV стоит в Германии от 183 000 евро, а в полной карбоновой экипировке, то есть в версии SV Carbon, — от 205 000 евро.

внедорожник спортивные авто тюнинг новинки Land Rover Land Rover Range Rover Sport

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автотовары Как найти запчасти для иномарки в 2026 году: три проверенных способа Российские автовладельцы столкнулись с серьезными трудностями при поиске оригинальных запчастей для иномарок. Из-за сокращения ассортимента европейских, японских, корейских и американских ав... 44 0 0 31.10.2025
Статьи / Практика Отмыть, собрать и смазать: как правильно перебрать тормозные суппорты Самые простые по конструкции и оттого самые распространенные тормозные суппорты – это суппорты с плавающей скобой. Их полный ребилд, крайне желательный на любом немолодом автомобиле, можно п... 273 1 2 31.10.2025
Статьи / Авто и технологии Холодный старт: дружба с авто начинается с масла Когда температура падает ниже нуля, двигатель подвергается значительным нагрузкам в первые секунды после запуска – металл сжимается, масло густеет, детали двигателя работают практически «всу... 1104 0 0 30.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14897 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13408 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12765 18 2 16.10.2025
Обсуждаемое
13 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12...
12 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
11 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
Новые комментарии
Change privacy settings