  По цене суперкара: представлен самый дорогой в гамме Range Rover Sport SV Carbon

По цене суперкара: представлен самый дорогой в гамме Range Rover Sport SV Carbon

07.08.2025 131 0 0

Актуальный спортивный внедорожник Range Rover Sport SV третьего поколения дебютировал в 2023 году и с тех пор обзавёлся несколькими спецверсиями, а сегодня представлена самая крутая и дорогая версия Carbon, в Германии такая стоит от 205 000 евро.

205 000 евро — это примерно 238 000 долларов в переводе по текущему курсу. В США за 207 395 долларов можно приобрести полноприводный гибридный суперкар Chevrolet Corvette ZR1X мощностью 1267 л.с., но будьте уверены, желающие купить топовый Range Rover Sport SV найдутся, причём «на полном фарше», когда цена превышает 245 000 евро! За примерно ту же сумму можно уже взять новенький Ferrari Amalfi или чертовски быстрый Porsche 911 GT3 RS.

Самое интересное, что ничего принципиально нового в версии Carbon нет — большинство карбоновых опций было доступно для Range Rover Sport SV и раньше, просто в версии Carbon часть их них включены в стандартное оснащение, а именно рамка решётки между фарами, накладки у воздухозаборников в переднем бампере, сплиттер под передним бампером, рамки воздухозаборников на капоте и в передних крыльях, насадки на выхлопные патрубки. В салоне версии Carbon тоже есть несколько углепластиковых деталей, в том числе на спинках передних кресел.

За самые «вкусные» карбоновые детали нужно доплачивать — например, за полностью углепластиковый капот (2752 евро). 23-дюймовые углепластиковые колёса (в стандартном оснащении — кованые колёса такого же диаметра) обойдутся в 10 700 евро, карбон-керамические тормоза — в 9000 евро. Медно-оранжевый цвет Sunrise Copper, как у машины на фотографиях, стоит 9490 евро. Ну и можно добрать всякого другого «по мелочи» — например, панорамную крышу с люком (2400 евро) и выдвижные подножки (4562 евро). Со всеми карбоновыми опциями снаряженная масса внедорожника уменьшается на 76 кг.

Вся техника у Range Rover Sport SV Carbon совершенно стандартная. Спортивный внедорожник, напомним, оснащён 4,4-литровым битурбомотор BMW V8 с мягкогибридным довеском (635 л.с., 800 Нм) и гидропневматической подвеской 6D Dynamics, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 290 км/ч.

Добавим, что Range Rover Sport является на данный момент самой популярной моделью суббренда Range Rover: в первой половине текущего года он, по данным производителя, разошёлся по миру тиражом 45 603 шт. (+14,4% по сравнению с АППГ). Продажи других моделей Range Rover наоборот снижаются: одноимённый флагманский внедорожник за тот же период продан в количестве 35 901 шт. (-12,1%), Range Rover Evoque — 19 929 шт. (-7,3%), Range Rover Velar — 12 739 шт. (-5,4%).

