Ferrari Amalfi пришёл на смену модели Roma: тот же профиль, но с массой новых деталей

Компания Ferrari представила новую младшую переднемоторную модель, получившую имя Amalfi, — это, по сути, глубоко модернизированный Ferrari Roma: аэродинамическое оперение стало более эффективным, салон полностью новый, двигателю V8 добавили 20 «лошадок» — теперь он выдаёт 640 л.с.

Ferrari Roma дебютировал в 2019 году, он сначала дополнил, а потом заменил купе-кабриолет Portofino. Roma предлагался в кузовах купе и кабриолет (Roma Spider). Купе Roma было снято с производства ещё в конце 2024 года, Roma Spider доживает свои последние месяцы, а минувшей ночью состоялась премьера купе Amalfi, оно получило своё имя в честь живописного приморского городка Амальфи в итальянской провинции Салерно.

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В профиль Amalfi очень похож на Roma, но большинство наружных кузовных панелей новые. Ради увеличения прижимной силы перепрофилированы днище и диффузор под задним бампером, а кромка кормы теперь накрыта активным спойлером, генерирующим до 110 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч. Вдобавок улучшена подача воздуха к тормозам и двигателю. Сухая масса купе практически не изменилась: было 1472 кг, стало 1470 кг, развесовка идеальная — 50/50. Габаритная длина увеличилась с 4656 мм до 4660 мм, прочие ключевые размеры не изменились (ширина — 1974 мм, высота — 1301 мм, колёсная база — 2670 мм).

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Салон у Ferrari Amalfi полностью новый: по сравнению с Roma переделаны кресла, передняя панель, центральный тоннель, дверные карты и даже отделка пола. Руль похож на прежний, но он, к счастью, лишился сенсорных панелей — теперь только физические кнопки. На смену вертикальному центральном мультимедийному экрану пришёл горизонтальный, 10,25-дюймовый. Приборный 15,6-дюймовый экран получил обновлённую графику. Переднему пассажиру по-прежнему положен свой 8,8-дюймовый «штурманский» монитор.

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Посадочная формула Amalfi заявлена как 2+, то есть задние места как бы есть, но они де-факто представляют собой пространство для багажа в дополнение к основному запираемому 273-литровому отсеку в корме. Новая 1200-ваттная аудиосистема Burmester с двенадцатью громкоговорителями обещает образцовое качество звучания. В стандартное оснащение входит богатый набор электронных ассистентов водителя, в том числе камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

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Под капотом Amalfi за передней осью, то есть пределах колёсной базы, установлен ставший уже легендарным 3,9-литровый битурбомотор V8 с заводским индексом F154: в привязке к новой модели он сбросил пару килограммов, максимальная мощность выросла на 20 л.с. до 640 л.с. при 7500 об/мин, максимальный крутящий момент прежний — 760 Нм при 3000-5750 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Время разгона до первой «сотни» сократилось на 0,1 с до 3,3 с, максимальная скорость прежняя — 320 км/ч.

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Шасси полностью перенастроено. Тормоза теперь управляются по проводам, то есть педаль не имеет физической связи с тормозными механизмами, что позволило сократить время срабатывания привода и точнее интегрировать тормозные механизмы в алгоритмы ездовой электроники. При интенсивных торможениях спойлер на корме занимает максимальный угол атаки, чтобы создать дополнительное аэродинамическое сопротивление и уменьшить тормозной путь. Адаптивный рулевой механизм теперь даёт более точную обратную связь. В виде опции предлагается система подъёма передней части кузова на 40 мм для преодоления крупных дорожных неровностей (работает на скорости до 35 км/ч). Диаметр передних тормозных дисков — 390 мм, задних — 360 мм. Штатная размерность шин — 245/35 R 20 спереди и 285/35 R 20 сзади.

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Продажи Ferrari Amalfi начнутся в первом квартале 2026 года, минимальная цена в Италии составит 240 000 евро. Премьера открытой версии Amalfi Spider состоится после завершения производства предшественника Roma Spider.