Manhart TR 950 на базе самого быстрого Porsche: 966 л.с. и тонкая доработка стиля

Porsche 911 GT2 RS поколения 991 был представлен в 2017 году, производство завершилось в 2019-м, с тех пор место топ-версии в семействе Porsche 911 вакантно, нового Porsche 911 GT2 RS в текущем поколении 992 пока так и не появилось. В 2021 году Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit под управлением заводского тест-пилота Ларса Керна обновил рекорд Нюрбургринга в классе спорткаров, проехав Нородшляйфе за 6 мин 43,3 с, превзойти это время с тех пор никому не удалось. Гибридный Mercedes-AMG One, конечно, быстрее, чем Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit, но он в официальной таблице рекордов Нюрбургринга числится в классе суперкаров.

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У специалистов Manhart богатый опыт в доработке Porsche 911, в том числе версии GT2 RS, а в свежепредставленном проекте Manhart TR 950 производительность самого быстрого дорожного Porsche выведена на новый уровень. В стоке 3,8-литровая оппозитная «битурбошестёрка» на Porsche 911 GT2 RS выдаёт 700 л.с. и 750 Нм, а в Manhart TR 950 — 966 л.с. и 1090 Нм, значительную прибавку обеспечили новые турбокомпрессоры от TTH, более эффективная система охлаждения, модернизированные системы впуска и выпуска. 7-ступенчатый «робот» PDK, передающий всю мощность на задние колёса, получил новую программу управления и более выносливые диски сцепления от Dodson.

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Как изменились динамические характеристики, Manhart не сообщает, для ориентира скажем, что стандартный Porsche 911 GT2 RS разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, максимальная скорость — 340 км/ч.

В подвеске Manhart TR 950 установлены регулируемые стойки KW, карбон-керамические тормоза стоковые, кованые колёса Manhart Forged Line обуты в шины Continental SportContact 7 размерности 255/30 ZR 21 спереди и 335/25 ZR 22 сзади.

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Кузов Porsche 911 GT2 RS поколения 991 изначально очень тщательно проработан с точки зрения аэродинамики, компания Manhart добавила ему лишь несколько новых штрихов в виде углепластиковых деталей DB Carbon — это передний спойлер, канарды на переднем бампере, накладки на пороги, накладки на воздухозаборники задних крыльев и задний диффузор. Довершают облик фирменные виниловые наклейки от Manhart. Салон заново обшит чёрной алькантарой с красной прострочкой, на пол уложены коврики от Manhart.

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Цена Manhart TR 950 не объявлена, но ясно, что она зависит от цены исходного автомобиля, а Porsche 911 GT2 RS поколения 991 в приличном состоянии сейчас стоит на вторичном рынке от 400 000 до 650 000 евро.