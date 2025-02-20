Новинки ×
  • Manhart TR 950 на базе самого быстрого Porsche: 966 л.с. и тонкая доработка стиля

Manhart TR 950 на базе самого быстрого Porsche: 966 л.с. и тонкая доработка стиля

20.02.2025 42 0 0

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance представило купе Manhart TR 950 на базе Porsche 911 GT2 RS поколения 991, которому по-прежнему нет равных на Северной петле Нюрбургринга.

Porsche 911 GT2 RS поколения 991 был представлен в 2017 году, производство завершилось в 2019-м, с тех пор место топ-версии в семействе Porsche 911 вакантно, нового Porsche 911 GT2 RS в текущем поколении 992 пока так и не появилось. В 2021 году Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit под управлением заводского тест-пилота Ларса Керна обновил рекорд Нюрбургринга в классе спорткаров, проехав Нородшляйфе за 6 мин 43,3 с, превзойти это время с тех пор никому не удалось. Гибридный Mercedes-AMG One, конечно, быстрее, чем Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit, но он в официальной таблице рекордов Нюрбургринга числится в классе суперкаров.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

У специалистов Manhart богатый опыт в доработке Porsche 911, в том числе версии GT2 RS, а в свежепредставленном проекте Manhart TR 950 производительность самого быстрого дорожного Porsche выведена на новый уровень. В стоке 3,8-литровая оппозитная «битурбошестёрка» на Porsche 911 GT2 RS выдаёт 700 л.с. и 750 Нм, а в Manhart TR 950 — 966 л.с. и 1090 Нм, значительную прибавку обеспечили новые турбокомпрессоры от TTH, более эффективная система охлаждения, модернизированные системы впуска и выпуска. 7-ступенчатый «робот» PDK, передающий всю мощность на задние колёса, получил новую программу управления и более выносливые диски сцепления от Dodson.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как изменились динамические характеристики, Manhart не сообщает, для ориентира скажем, что стандартный Porsche 911 GT2 RS разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, максимальная скорость — 340 км/ч.

В подвеске Manhart TR 950 установлены регулируемые стойки KW, карбон-керамические тормоза стоковые, кованые колёса Manhart Forged Line обуты в шины Continental SportContact 7 размерности 255/30 ZR 21 спереди и 335/25 ZR 22 сзади.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Кузов Porsche 911 GT2 RS поколения 991 изначально очень тщательно проработан с точки зрения аэродинамики, компания Manhart добавила ему лишь несколько новых штрихов в виде углепластиковых деталей DB Carbon — это передний спойлер, канарды на переднем бампере, накладки на пороги, накладки на воздухозаборники задних крыльев и задний диффузор. Довершают облик фирменные виниловые наклейки от Manhart. Салон заново обшит чёрной алькантарой с красной прострочкой, на пол уложены коврики от Manhart.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Цена Manhart TR 950 не объявлена, но ясно, что она зависит от цены исходного автомобиля, а Porsche 911 GT2 RS поколения 991 в приличном состоянии сейчас стоит на вторичном рынке от 400 000 до 650 000 евро.

купе спортивные авто тюнинг новинки Porsche Porsche 911
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Hyundai Accent II (LC) с пробегом: АКП лучше механики и ГРМ как расходник В первой части материала о Hyundai Accent мы выяснили, что одна из первостепенных задач при покупке такой машины – это найти кузов без сквозных дыр в салон, и что примитивная электрика не с... 772 20 0 19.02.2025
Статьи / Путешествия Проехали БАМ от края до края на автомобиле Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Отпраздновать 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали можно разными способами. Но самый... 1950 0 2 18.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года: что изменилось Все слышали, что с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон № 490-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот закон внес поправки в КоАП, которые ввели новые штрафы за нарушение ПДД и измени... 476 0 0 17.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68242 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23881 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15284 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
20 Седан Hyundai Accent II (LC) с пробегом: АКП лучше механики и ГРМ как расходник
10 Кроссовер Новый кроссовер Lada B-Cross: первые изображения
9 Авторынок Ослабевшая Audi идёт в лакшери-сегмент вслед за DS и Jaguar
Новые комментарии
Change privacy settings