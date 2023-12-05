Manhart V 350 на базе Mercedes-Benz V-класса: форсированный дизель и обвес в стиле AMG

В линейке Mercedes-AMG нет «заряженной» версии минивэна V-класса, но этот пробел всегда готовы восполнить тюнеры — например, германское ателье Manhart Performance.

Mercedes-Benz V-Class актуального, третьего по счёту поколения W 447 выпускается с 2014 года, минувшим летом немолодая модель пережила очередной и довольно масштабный рестайлинг, но в руки специалистов ателье Manhart Performance из Вупперталя попал дорестайлинговый экземпляр с 2,2-литровым турбодизелем, владелец которого захотел придать минивэну более спортивный вид и заодно улучшить его динамические качества.

Компания Manhart Performance системно минвэнами не занимается, поэтому кузовной обвес для V-класса она заказала у коллег из ателье TopCar Design — речь идёт о довольно свежем комплекте деталей Inferno, выполненных из углепластика в эстетике Mercedes-AMG. В комплект входят новый капот с двумя продольными рёбрами, новый передний бампер с развитыми воздуховодами, новая радиаторная решётка, накладки на пороги и колёсные арки, новый задний бампер с боковыми «жабрами», диффузором и «четырёхстволкой» выхлопа.



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Довершают облик ажурные 20-дюймовые колёсные диски чёрного глянцевого цвета, причём задние имеют вогнутую ступицу. Подвеска занижена на 25 мм с помощью комплекта пружин H&R, благодаря чему грузный V-Class выглядит припавшим к земле и готовящимся к «прыжку». Для полной гармонии не хватает разве что больших перфорированных тормозных дисков за спицами колёс и многопоршневых суппортов, тем более что мощности под капотом стало больше.



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В стоке Mercedes-Benz V-Class с 2,2-литровым турбодизелем OM 651, оснащённым двумя турбокомпрессорами, выдаёт не более 204 л.с. и 480 Нм, а специалисты Manhart с помощью собственного блока управления Mhtronik подняли отдачу до 280 л.с. и 585 Нм. Как улучшилась разгонная динамика, к сожалению, не сообщается, стоковый минивэн набирает первую «сотню» в лучшем случае за 9,0 с.



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Интерьер в Manhart V 350 остался практически нетронутым — он и в стоке, надо отдать должное, выглядит очень достойно. Общая стоимость доработок в пресс-релизе не указана, но любой потенциальный заказчик может узнать её, обратившись напрямую в Manhart Performance.

