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  • Mansory Pugnator Tricolore: самая безжалостная тюнинг-версия Ferrari Purosangue

Mansory Pugnator Tricolore: самая безжалостная тюнинг-версия Ferrari Purosangue

12.05.2025 115 0 0

Германское тюнинг-ателье Mansory продолжает повышать градус авантюризма в своём творчестве: представлен кроссовер Pugnator Tricolore на базе Ferrari Purosangue, посвящённый Италии.

Компания Mansory, основанная в 1989 году выходцем из Ирана Курошом Мансори, знает толк в эпатаже: ещё осенью прошлого года она представила своё видение кроссовера Ferrari Purosangue, превратив его в Pugnator — это имя в переводе с латыни на русский означает «воин» или «бойцовый петух». Монструозный обвес из так называемого кованого карбона сильно изменил исходный образ итальянского кроссовера и был, мягко говоря, неоднозначно встречен публикой, но Mansory это не остановило и к прошедшей на прошлой неделе выставке Top Marques Monaco она подготовила Pugnator Tricolore.

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Pugnator Tricolore посвящён Италии, в связи с чем имеет сложный градиентный окрас в цветах итальянского флага. Специально для этой версии подготовлен ещё более зловещий аэродинамический обвес с торчащими наружу боковыми канардами и новым задним бампером с увеличенным диффузором и четырьмя центральными выхлопными патрубками по центру. Антикрыло-этажерка в верхней части багажной двери дополнено ещё одним изогнутым антикрылом — оно подвешено на двух углепластиковых загогулинах, выходящих из нижней части багажной двери.

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Довершают облик собственный кованые колёса Mansory FC.5 c двухцветной окраской: передние 22-дюймовые колёса имеют зелёный ободки, задние 23-дюймовые колёса — красные ободки. Тормозные суппорты тоже окрашены в зелёный и красные цвета соответственно. Цифра 03 на передних дверях и специальных эмблемах, заменивших оригинальные эмблемы Ferrari, указывает на то, что Pugnator Tricolore будет изготовлен тиражом три экземпляра.

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Салон исходного Ferrari Purosangue заново обшит нежной белой перфорированной кожей со вставками в цветах итальянского флага. Клавиши селектора АКП тоже окрашены в красный, белый и зелёный и окружены углепластиковой накладкой аналогичных цветов. Итальянский триколор можно также замерить на дефлекторах системы вентиляции и подрулевых лепестках ручного переключения передач. В потолок инсталлированы сотни маленьких светодиодов, из которых выложен в том числе логотип Mansory.

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Технический апгрейд такой же, как у «обычного» Pugnator: с помощью новой программы управления и новой выхлопной системы специалисты Mansory слегка увеличили отдачу 6,5-литрового атмосферного V12: было 725 л.с. и 716 Нм, стало 755 л.с. и 730 Нм. Как прибавка сказалось на динамических характеристиках, Mansory не сообщает, стоковый кроссовер набирает первую «сотню» за 3,3 с, максимальная скорость — 312 км/ч.

Цена Mansory Pugnator Tricolore тоже не объявлена, но с учётом цены исходного Purosangue и объёма проделанных работ можно уверенно предположить, что она превышает миллион евро.

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