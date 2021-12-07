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Марка Volkswagen Коммерческие автомобили дополнила ассортимент доступных для аренды автомобилей в приложении Volkswagen Rent

07.12.2021 100 0 0

В рамках сотрудничества Volkswagen Коммерческие автомобили и сервиса RentRide стала доступна аренда автомобилей марки для частных и корпоративных клиентов напрямую от производителя. Ранее пользователи могли арендовать только Multivan 6.1 и Caravelle 6.1 в различных комплектациях, однако с ноября 2021 ассортимент дополнился моделью Crafter.

 
Партнерский материал

Многофунциональный фургон Crafter безупречно справляется с различными бизнес-задачами, перевозкой крупногабаритных грузов, а также имеет широкие возможности трансформации под конкретные задачи. Volkswagen Crafter доступен для аренды в версии Kasten 35 L3H3, TDI с новым мотором 130 кВт и полным приводом 4Motion.

Минимальная продолжительность аренды начинается от суток – вы можете взять модель Crafter для комфортного переезда или для транспортировки габаритных предметов. В стоимость аренды уже включено полное страхование КАСКО без франшизы: переживать о непредвиденных ситуациях не придется. Кроме того, в приложении Rent можно заказать доставку автомобиля прямо к вашему дому или месту работы, в салон ехать не придется.

Пока автомобили можно взять только в Москве и передвигаться на них по всей территории Российской Федерации. Опция безлимитного пробега, разумеется, подключена. Весь процесс аренды от выбора комплектации до оформления документов и получения автомобиля происходит полностью онлайн через приложение Volkswagen Rent. Совершить бронирование просто: необходимо выбрать комплектацию, даты, способ доставки или самовывоз, загрузить документы, оплатить и подписать электронный договор.

О сервисе RentRide

RentRide – это платформа по аренде автомобилей, объединяющая в себе большинство предложений на рынке. Компания была основана в 2016 году как сайт и приложение по аренде автомобилей у частных лиц, однако за пять лет работы расширила ассортимент предлагаемых автомобилей вплоть до новых моделей от производителей. Задача компании – предоставить клиентам, испытывающим самые разные потребности, которые могут быть закрыты с помощью аренды автомобиля, цифровой инструмент, содержащий электронный документооборот, безопасный платеж и единую регистрацию.

Скачать приложение Volkswagen Rent 

Подробная информация о проекте 

бизнес

 

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