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  • Maserati возвращает в линейку GranCabrio: первые фотографии новинки

Maserati возвращает в линейку GranCabrio: первые фотографии новинки

26.10.2022 86 0 0

«Двухдверка» с открытым верхом появится в 2023 году. «Начинку» модель, вероятно, позаимствует у недавно представленного купе GranTurismo.

 

Итальянская компания прекратила производство предыдущих купе Maserati GranTurismo и модификации с открытым верхом GranCabrio ещё в 2019 году. При этом о возвращении купе следующей генерации в компании рассказали давно: этой весной был показан прототип будущей новинки, а в начале текущего месяца «двухдверка» была официально представлена. Немногим позже появилась информация о планируемом возрождении GranCabrio, а теперь это предположение официально подтвердили в Maserati.

На фото: прототип Maserati GranCabrio

Производитель отметил, что презентация новинки состоится в следующем году, более точной даты пока нет. Ещё пресс-служба итальянской компании опубликовала фотографии прототипа кабриолета, детали внешности которого спрятаны с помощью маскировочной плёнки. Сейчас будущая новинка находится на начальном этапе дорожных испытаний.

Несмотря на камуфляж, видны плавные линии кузова нового Maserati GranCabrio, а также узнаваемая фамильная решётка радиатора овальной формы с вертикальными ламелями, а в центре элемента располагается крупный логотип в виде трезубца. Кстати, у «зелёного» купе GranTurismo Folgore заглушка оформлена схожим образом. Кроме того, «двухдверка» получила длинный капот с вентиляционными отверстиями, вытянутую вертикально головную оптику, а также горизонтально расположенные задние фонари.

У прототипа кабриолета видны четыре круглых патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны), как и у бензиновых версий купе Maserati GranTurismo. Напомним, у варианта Folgore в нижней части кормы расположены только светоотражатели и сравнительно лаконичный диффузор. У «двухдверки» 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски спереди и 21-дюймовые «катки» сзади, дизайн разнится в зависимости от версии.

Салон, вероятно, будет практически таким же, как и у купе (правда, внутреннее убранство новинки мы пока так и не видели). Известно, что GranTurismo получит виртуальную приборную панель диагональю 12,2 дюйма, тачскрин информационно-развлекательной системы на 12,3 дюйма, а также отдельный экран для управления климатической установкой на 8,8 дюйма. За доплату клиентам предложат проекционный экран и ещё один дисплей в салонном зеркале заднего вида.

«Начинка» у Maserati GranCabrio следующей генерации, скорее всего, окажется такой же, как и у нового купе. Так, у бензиновых версий под капотом находится 3,0-литровый битурбомотор V6 серии Nettuno, которым оснащаются спорткар MC20 и кроссовер Grecale. Этот двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» ZF 8HP75. У стартового исполнения отдача равна 490 л.с. (600 Нм), а у «старшего» варианта мотор форсирован до 550 л.с. (650 Нм). В первом случае максимальная скорость купе равна 302 км/ч, во втором – 320 км/ч. Первую «сотню» бензиновые исполнения купе набирают за 3,9 и 3,5 секунды соответственно.

Также у кабриолета очевидно будет и полностью электрическая версия. Ожидается, что GranCabrio Folgore получит такую же, как у купе трёхмоторную силовую установку с одним электродвигателем на передней оси и ещё двумя на задней. Совокупная отдача этой системы равна 761 л.с., максимальный крутящий момент – 1350 Нм. Внутри центрального тоннеля, под передними креслами и за спинкой заднего дивана расположены блоки тяговой батареи, общая ёмкость составляет 92,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 83 кВт*ч).

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