Maturo 308 Stradale: дорожный рестомод в раллийном стиле на базе Ferrari 308 GTB

Нидерландская компания Maturo представила свой новый проект — мелосерийный рестомод на базе классического среднемоторного купе Ferrari 308 GTB, что выпускалось в период с 1975 по 1985 год. Исходный кузов усилен и расширен в духе раллийной версии Group 4 от Джулиано Микелотто, а техническая начинка комплексно модернизирована.

Компания Maturo представила свой 308 Stradale на следующий день после премьеры электромобиля Ferrari Luce, предложив таким образом поклонникам итальянской марки своего рода визуальный детокс от шокирующих форм Luce. Maturo 308 Stradale на 100% идентифицируется как Ferrari — его рубленные формы многим знакомы с детства, специалисты Maturo бережно их сохранили.

Единственное заметное отличие рестомода от донорского автомобиля — расширенная колея и сильно распухшие задние арки. Примерно так выглядел раллийный Ferrari 308 GTB от Джулиано Микелотто: в конце 1970-х этот итальянский дилер Ferrari решил подготовить дорожный 308 GTB к гонкам, сильно его модифицировал, но заметных успехов в соревнованиях этот автомобиль не добился.

Для изготовления одного рестомода нужен донорский Ferrari 308 GTB, Maturo разбирает его до винтика и реставрирует кузов: в него добавляются усилители, трубчатый каркас безопасности и более 150 новый сварных швов. В наружном оперении широко используется углепластик. Светотехника и электрика полностью новые. Салон пока не рассекречен, но и здесь обещано полное обновление с сохранением исходного стиля Ferrari 308 GTB.

На стоковом Ferrari 308 GTB атмосферный 2,9-литровый V8 выдаёт не более 256 л.с. Maturo его модернизирует: устанавливает новые распредвалы, новую систему впуска, новую систему зажигания и выхлопную систему от Capristo — в результате мощность повышается до 400 л.с. 5-ступенчатая МКП, передающая всю мощность на задние колёса, полностью перебирается и усиливается, передаточные числа подобраны ближе к раллийной конфигурации автомобиля, а для надёжного контроля тяги добавлен самоблокирующийся дифференциал.

Подвеска — полностью новая, с регулируемыми из салона амортизационными стойками от TracTive Suspension: можно выбрать дорожную либо раллийную настройку. Современные дисковые тормоза с насечками обеспечивают надёжное замедление. Новые 15-дюймовые легкосплавные колёса в классическом стиле обуты в широкие шины Pirelli P7 Corsa Classic.

Заказы на Maturo 308 Stradale уже принимаются, цена — от 425 000 евро без учёта налогов и донорского автомобиля. На вторичном рынке в Европе исходный Ferrari 308 GTB в приличном состоянии стоит порядка 100 000 евро.

купе спортивные авто тюнинг классика новинки Ferrari Ferrari 308

 

