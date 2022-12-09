Mazda 6 обновили к юбилею: роскошные версии и пересмотренная моторная гамма

В частности, на родине модель лишилась бензиновой «турбочетверки», зато турбодизель там стал мощнее. Из общего для всех рынков – улучшенная управляемость, новое оборудование и расширенная палитра цветов кузова. Кроме того, «шестерка» будет доступна в богатых «юбилейной» и «спортивной» версиях.

Модель Mazda 6 встала на конвейер в 2002-м. В актуальном, третьем по счету, поколении она пребывает с 2012-го, и у такой «шестерки» уже было несколько довольно существенных модернизаций. А теперь – под самый конец года – Мазда «внезапно» вспомнила о 20-летнем юбилее машины: к нему-то и приурочены очередные доработки, причем они анонсированы сразу для японского (к слову, там до 2019 года модель звалась Atenza), австралийского и европейского рынков. Отметим, рестайлинга на этот раз не случилось – улучшения свелись в основном к перетряхиванию комплектаций, плюс есть кое-какие технические обновки.

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Итак, общее для всех регионов – перенастроенный усилитель руля (в компании обещают повышенную отзывчивость управления и «еще более приятное вождение») и новые цвета кузова, плюс стало больше вариантов отделки салона. У дорогих исполнений появилась беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа-система теперь поддерживает беспроводное подключение к Apple CarPlay. Наконец, комплекс электронных помощников пополнила система автоматического движения в пробках и на магистралях.



Mazda 6 20th Anniversary Edition 1 / 5 Mazda 6 20th Anniversary Edition 2 / 5 Mazda 6 20th Anniversary Edition 3 / 5 Mazda 6 20th Anniversary Edition 4 / 5 Mazda 6 20th Anniversary Edition 5 / 5

Кроме того, на большинстве рынков будут продавать «юбилейную» спецверсию 20th Anniversary Edition. Ее фишки – эксклюзивный цвет кузова Artisan Red Premium Metallic (но можно выбрать и другую окраску), значки с названием версии на передних крыльях и особые 19-дюймовые колеса, кресла такого исполнения обиты коричневой кожей Nappa (с тиснением 20 Anniversary на подголовниках), вдобавок в Японии эта комплектация по умолчанию имеет люк в крыше.



Mazda 6 20th Anniversary Edition 1 / 4 Mazda 6 20th Anniversary Edition 2 / 4 Mazda 6 20th Anniversary Edition 3 / 4 Mazda 6 20th Anniversary Edition 4 / 4

В строю осталась и «оспортивленная» версия: в Европе это исполнение зовется Homura, а на родине марки оно отныне носит имя Sports Appearance (прежнее название – Black Tone Edition). У таких «шестерок» черная радиаторная решетка, аналогичного цвета 19-дюймовые колеса, корпуса наружных зеркал, накладка на переднем бампере и рейлинги на крыше (только у универсала).



Mazda 6 Homura для Европы и Mazda 6 Sports Appearance для Японии 1 / 6 Mazda 6 Homura для Европы и Mazda 6 Sports Appearance для Японии 2 / 6 Mazda 6 Homura для Европы и Mazda 6 Sports Appearance для Японии 3 / 6 Mazda 6 Homura для Европы и Mazda 6 Sports Appearance для Японии 4 / 6 Mazda 6 Homura для Европы и Mazda 6 Sports Appearance для Японии 5 / 6 Mazda 6 Homura для Европы и Mazda 6 Sports Appearance для Японии 6 / 6

Европейцам посвежевшую Mazda 6 предложат с прежними двигателями, в актуальную гамму входят бензиновые «атмосферники» Skyactiv-G 2.0 (145 или 165 л.с.) и Skyactiv-G 2.5 (194 л.с.). Турбодизеля Skyactiv-D 2.2 в Старом свете уже давно нет, зато он имеется на родном японском рынке, и дизель стал мощнее: 200 л.с. вместо прежних 190 л.с. Бензиновая линейка в Японии включает те же атмосферные моторы (двухлитровый выдает 156 л.с., двигатель 2.5 – 190 л.с.), а вот 230-сильная «турбочетверка» Skyactiv-G 2.5. там отправлена в отставку. При этом бензиновый турбомотор остался в Австралии: в новом модельном году его отдача выросла с 231 до 235 л.с. На всех перечисленных рынках Mazda 6 теперь представлена только с шестиступенчатым «автоматом», в Японии и для седана, и для универсала предусмотрен полный привод.

Японцам посвежевшая «шестерка» будет доступна со второй половины декабря, заказы уже принимают, цена – от 21 800 долларов, «юбилейная» спецверсия там обойдется минимум в 32 500 долларов. Дата старта продаж в Европе еще не озвучена, но кое-где цены известны: например, в Германии модернизированная модель стоит от 32 900 евро, исполнение 20th Anniversary Edition – от 48 650 евро.

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Для России седаны Mazda 6 раньше собирали во Владивостоке, но после начала известных событий выпуск остановили. В ноябре японская компания объявила о выходе из совместного предприятия с Соллерсом, официальных поставок новых машин Mazda в РФ сейчас тоже нет. При этом дилеры все же привозят автомобили – по схеме параллельного импорта.



Что же касается глобального будущего Mazda 6, то прежде считалось, что в новом поколении «шестерка» пополнит список «престижных» моделей марки, то есть переедет на заднеприводную платформу. Однако затем стало известно о том, что проект отменен: появление следующей генерации в принципе под вопросом.