Mazda EZ-60: китайская платформа, большое табло в салоне и глобальные амбиции

Компания Mazda провела в рамках Шанхайского автосалона презентацию среднеразмерного кроссовера EZ-60: он позаимствовал техническую начинку у китайского Deepal S07, но выглядит совершенно иначе. За пределами Китая Mazda EZ-60 будет предлагаться как Mazda CX-6e.

Mazda EZ-60 — уже вторая модель японской марки, созданная на модульной платформе EPA1 от Deepal. Бренд Deepal, напомним, принадлежит компании Changan, а все Мазды для китайского рынка сегодня производятся в рамках совместного предприятия Changan Mazda. Первой моделью Mazda на платформе Deepal стал дебютировавший в прошлом году лифтбек Mazda EZ-6, он же Mazda 6e в Европе — это, по сути, перелицованный Deepal SL03. В свою очередь Mazda EZ-60 является производной от кроссовера Deepal S07, выпускающегося в Китае с 2023 года, но кузов Mazda EZ-60 сильнее отличается от китайского исходника, чем в паре Mazda EZ-6 — Deepal SL03.

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Предвестником Mazda EZ-60 стал представленный год назад на Пекинском автосалоне концепт Mazda Arata и, что удивительно, серийный кроссовер в отдельных деталях выглядит даже интереснее концепта. Габаритная длина Mazda EZ-6 — 4850 мм, ширина — 1935 мм, высота — 1620 мм, колёсная база — 2902 мм. Для сравнения скажем, что аналогичные размеры Deepal SL03 составляют 4750, 1930, 1625 и 2900 мм соответственно. Подвеска — пружинная, с адаптивными амортизаторами, передняя — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Штатная размерность шин — 255/40 R 21.

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Салон Mazda EZ-6 выглядит богаче, чем у исходного Deepal S07: у Мазды свой руль и свои кресла, изменён дизайн воздуховодов, центрального тоннеля и дверных карт, причём в передние дверные карты встроены мониторы, заменяющие наружные зеркала заднего вида. Роль щитка приборов выполняет проекционный экран, а справа от руля на передней панели разместилось монолитное 26,45-дюймовое табло, как у кроссоверов Li Auto. Штатная аудиосистема насчитывает 23 динамика. Уже в «базе» будет девять подушек безопасности и богатый набор электронных ассистентов водителя, вплоть до автопилота второго уровня.

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Mazda EZ-6 будет предлагаться как электромобиль и как plug-in гибрид. На данный момент рассекречена только гибридная версия, у которой единственный электромотор мощностью 190 кВт (258 л.с.) установлен на задней оси и вращает задние колёса, а расположенный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 98 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею, ёмкость которой пока не раскрыта (у Deepal S07 она составляет 31,73 либо 39,05 кВт·ч). Запас хода с полностью заряженной батареей и полным баком превысит 1000 км по циклу CLTC.

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Характеристики электрической версии Mazda EZ-6 будут обнародованы позже, сейчас известно, что там тоже будет только один задний электромотор, а запас хода на одной зарядке составит порядка 600 км по циклу CLTC. Для ориентира скажем, что топовый электрический Deepal S07 оснащён электромотором мощностью 160 кВт (218 л.с.) и батареей ёмкостью 79,97 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 628 км по циклу CLTC.

В Китае продажи Mazda EZ-60 начнутся в этом году, но пока не объявлены даже предварительные цены. В Европе и на других внешних рынках этот кроссовер будет называться Mazda CX-6e.