Mazda позаимствует Toyota Yaris и будет продавать его в Европе

Компания Mazda наладила выпуск своего компакта в 1996 году. Глобальная модель на многих рынках имеет название Mazda2, на других именуется Demio (имя использовалось вплоть до 2019 года), Metro и Mazda 121. За время существования автомобиль несколько раз сменил поколение, актуальное, четвёртое, было представлено в 2014-ом. В его основе лежит модернизированная платформа от кроссовера CX-5. В ближайшие несколько лет модель, предназначенная для европейского рынка, сменит поколение. Сейчас появились первые подробности о новинке.



На фото: актуальная версия Mazda2 для европейского рынка

Как сообщает британский Autocar, новая Mazda2, которую предложат на старосветском рынке, вероятно, окажется «перелицованным» хэтчбеком Toyota Yaris, который также доступен в Европе. Отметим, эта модель отличается от того Яриса, который представлен в США: здесь Toyota со своими шильдиками продаёт, собственно, Mazda2, правда, дни седанов и хэтчбеков сочтены: ещё летом текущего года стало известно, что компакт покидает Штаты из-за слабых продаж.



Если сравнить продажи двух компактов на старосветском рынке, то станет очевидным, что у Toyota Yaris дела идут в разы лучше. Так, дилеры Тойоты за прошлый год реализовали 211 216 «хэтчей» (меньше на 2,2%, чем годом ранее), а Mazda2 разошлась тиражом всего в 37 346 экземпляров (при этом у модели зафиксирован прирост – 15,2%). Так что, в предположении о том, что новый компакт Мазды окажется «перелицованным» Ярисом, ничего удивительного нет.



На фото: салон актуальной версии Mazda2 (для европейского рынка)

Подтверждением этому является также недавний финансовый отчёт Mazda и презентация к нему – на них ссылается британское издание. В этих документах учитывается план по выпуску в течение ближайших двух лет OEM-модели на основе «четвёртого» хэтчбека Toyota Yaris с гибридной установкой Toyota Hybrid System (THS).

Такое решение, кстати, может быть продиктовано ещё и действующими в Европе эконормами. Дело в том, что в текущем году у автопроизводителей средний выброс вредных веществ на один километр пути (включая все проданные машины каждой марки) должен быть не выше 95 граммов. Если значение окажется выше, то компании придётся заплатить солидный штраф. При этом у нынешней Mazda2 показатель равен 94 г/км, тогда как у актуальной «пятидверки» Yaris он составляет 64-73 г/км (в зависимости от версии).



На фото: актуальная версия Toyota Yaris для европейского рынка

Отметим, актуальная Mazda 2 предлагается только в виде умеренного гибрида. Исполнение M Hybrid оснащается установкой, в основу которой лёг бензиновый 1,5-литровый мотор Skyactiv-G мощностью 75 или 90 л.с. и максимальным крутящим моментом 135 или 148 Нм соответственно. С места до «сотни» компакт разгоняется за 11,4 и 9,8 секунды, а максимальная скорость равна 171 и 183 км/ч соответственно.



Для сравнения, представленный на старосветском рынке Toyota Yaris Hybrid приводит в движение установка с атмосферным трёхцилиндровым мотором в основе. Его объём равен 1,5 литра, отдача – 92 л.с., а крутящий момент – 120 Нм. Он работает в тандеме с 80-сильным электродвигателем (141 Нм); совокупная мощность системы равна 116 л.с. На разгон от 0 до 100 км/ч требуется 9,7 секунды, а «максималка» равна 175 км/ч.

Стартовые ценники у нынешних моделей заметно отличаются: так, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, самая доступная версия Mazda2 обойдётся в 13 833 евро (эквивалентно почти 1,3 млн рублей по текущему курсу), тогда как за Toyota Yaris придётся заплатить не менее 25 139 евро (около 2,3 млн рублей).

