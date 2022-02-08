Медленнее и с препятствиями: готовы новые правила, призванные повысить безопасность пешеходов

Инициаторы предлагают создать единый нормативный документ с требованиями по безопасности пешеходов. В него может войти такой термин как «шикан», который используется в гонках «Формулы-1».

В России количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов, постепенно сокращается. Согласно подсчётам ГИБДД, в стране за январь-ноябрь 2021 года (данных за весь год пока нет) было зафиксировано 31 834 таких аварии, что на 8,8% меньше, чем за первые 11 месяцев 2020-го. В них погибло 3370 человек (на 14,9% меньше), было ранено 30 026 участников (на 8,2% меньше). Несмотря на отрицательную динамику, власти настаивают на очередных изменениях, которые, по плану, должны повысить безопасность пешеходов на проезжей части.



На сегодняшний день требования к безопасности пешеходов содержатся в различных действующих ГОСТах и сводах правил, при этом нет единого нормативного документа, который бы регулировал всё и сразу по этому вопросу. Как сообщает «Коммерсант», в скором будущем такой документ может появиться: его разработкой занимается Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ).

Проект нового ГОСТа «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования» уже готов, причем его первая редакция была представлена ещё в 2020 году, однако после этого текст ещё несколько раз перерабатывали. Так, недавно было завершено общественное обсуждение третьей версии проекта. По словам главного специалиста отдела БДД РосдорНИИ Владислава Елизарова, разработка нового стандарта поможет «принять комплексные решения по совершенствованию дорожной инфраструктуры».



Согласно новой редакции, в районах жилой застройки нужно начать применять методы «успокоения движения» автомобилей. Для этого, в частности, предлагается создавать перекрёстки, приподнятые на 8 см над проезжей частью. На таких объектах будет действовать ограничение – не выше 20-40 км/ч. Также инициаторы выступают за сокращение числа полос для движения, либо за уменьшение их ширины. Это также призвано заставить водителей снижать скорость.

Ещё, по их мнению, в некоторых местах нужно организовать «зигзагообразное движение» транспорта (в этом помогут направляющие трапециевидные или овальные островки). Такая мера в проекте стандарта обозначена как «шикан»: это термин из гонок «Формулы-1», так называется последовательность близко расположенных поворотов (как правило, в форме буквы S). Предполагается, что этот метод замедления трафика можно будет применять на улицах с низкой интенсивностью движения протяжённостью не более 200 метров (за пределами федеральных дорог, мостов, путепроводов, эстакад и не ближе 100 метров к ж/д переездам).



Кроме того, в документе указаны варианты нормативов ограничения скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Так, инициаторы считают, что внутри микрорайонов лимит должен быть не выше 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения – не выше 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения – не выше 40 км/ч, а на загородных дорогах – не выше 70 км/ч.

Как сложится судьба этой версии проекта ГОСТа, пока не ясно: по поводу некоторых норм ведомства пока спорят. К примеру, в ГИБДД отметили, что действующие правила применения разметки не предусматривают метод «успокоения транспорта» с помощью зигзагообразного движения, а для внесения соответствующих изменений понадобятся веские основания. Также они выступают против приподнятых над дорогой перекрёстков в районе жилой застройки: с ними могут возникнуть проблемы у машин с низким дорожным просветом.

