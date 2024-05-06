Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet: дрифт вчетвером на свежем воздухе

В спортивной линейке Mercedes-AMG появился второй после модели SL кабриолет — четырёхместный Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet, в продаже он появится ближайшей осенью.

Летом прошлого года компания Mercedes-Benz объединила в одно семейство CLE двухдверные модели С-класса и E-класса. Кабриолет Mercedes-Benz CLE был представлен в феврале этого года, а сегодня состоялась премьера его наиболее мощной версии Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+.

В техническом плане Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet полностью идентичен одноимённому купе: у него полноуправляемое шасси и отключаемая муфта отбора мощности на переднюю ось — эта функция позволяет немного снизить расход топлива при езде по сухому асфальту и реализовать режим дрифта, то есть водитель может крутить пятаки в компании сразу трёх друзей или подруг, совмещая этот аттракцион с приёмом солнечных ванн.



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По сравнению с купе кузов кабриолета имеет ряд дополнительных усилителей в районе днища, выстреливающие дуги безопасности на случай опрокидывания и сложный механизм складывания крыши с электроприводом — всё это, разумеется, сказалось на массе, о которой официальный пресс-релиз скромно умалчивает. Купе Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ весит в снаряженном состоянии ровно 2 т. Кабриолет, очевидно, немного тяжелее, но не медленнее купе: первую «сотню» он набирает за те же 4,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч (с опцией AMG Driver's Package — 270 км/ч).



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Под капотом Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet установлен рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый бензиновый двигатель M256M с комбинированным наддувом: турбокомпрессору на низких оборотах ассистирует крыльчатка с электроприводом, компенсируя так называемую турбояму, максимальное давление наддува — 1,5 бар. Максимальная отдача ДВС — 449 л.с. при 5800-6100 об/мин и 560 Нм при 2200-5000 об/мин, в режиме overboost максимальный крутящий момент на десять секунд увеличивается до 600 Нм. Коробка передач — 9-ступенчатый автомат AMG Speedshift TCT 9G с вживлённым в него 48-вольтовым стартер-генератором (23 л.с., 205 Нм), он ассистирует бензиновому двигателю при интенсивных разгонах.



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В стандартное оснащение Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet входят спортивная пружинная подвеска AMG Ride Control с адаптивными амортизаторами и перфорированные дисковые тормоза: диаметр передних тормозных дисков — 370 мм (четырёхпоршневые фиксированные суппорты), задних — 360 мм (однопоршневые плавающие суппорты). Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.



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Салон у Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet, в сущности, такой же, как у менее мощных кабриолетов CLE, но с дополнительным атмосферным освещением и карбоновыми вставками. Сиденья имеют специально покрытие, отражающее солнечные лучи и уменьшающее нагрев. Передние кресла оснащены системой подачи тёплого воздуха в район шеи. Крышу можно сложить/опустить всего за 20 с на скорости до 60 км/ч. Объём багажника — 385 л с поднятой крышей и 295 л со сложенной.



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Цена Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet пока не объявлена, аналогичное купе стоит в Германии от 91 511 евро — стало быть, за «кабрик» придётся выложить в районе 100 000 евро. Более статусный, но менее практичный кабриолет Mercedes-AMG SL с посадочной формулой 2+2 стоит от 127 145 евро.

