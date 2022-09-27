Mercedes-AMG EQE SUV скоро дебютирует вместе с «обычным» новым кроссовером

«Зелёная» линейка Mercedes-Benz имеет название EQ: она включает в себя несколько моделей, в списке числится и седан EQE. Модель была представлена в сентябре прошлого года, продажи «четырёхдверки» на европейском рынке стартовали в начале 2022-го. В феврале была представлена заряженная версия «четырёхдверки» – Mercedes-AMG EQE. Согласно статистике Carsalesbase, в Европе за первые семь месяцев текущего года модель разошлась тиражом 3484 единиц. В ближайшее время «батарейное» семейство пополнится за счёт новинок – «обычного» и «заряженного» кроссоверов EQE SUV.

На фото: силуэт Mercedes-Benz EQE SUV

Ранее в Mercedes-Benz объявили дату презентации электрического паркетника – 16 октября. Как оказалось, в этот же день покажут и топовую версию кроссовера, подготовленную подразделением Mercedes-AMG. Подробностей об этой новинке в компании пока не раскрыли, скорее всего, от «обычного» EQE SUV её будут отличать: иное оформление экстерьера, детали интерьера, рулевое колесо, кресла, AMG-графика виртуальной «приборки», а также мощная двухмоторная силовая установка.



На фото: салон Mercedes-Benz EQE SUV

Подробностей о технике Mercedes-AMG EQE SUV пока нет. Производитель отметил лишь, что у этого кроссовера будет «два мощных электромотора и регулируемый подключаемый полный привод». Вероятно, он разделит «начинку» с «заряженным» седаном Mercedes-AMG EQE. Напомним, у стартовой версии соковокупная отдача двухмоторной установки составляет 476 л.с. (максимальный крутящий момент – 858 Нм), а у топовой – 626 л.с. (950 Нм), при этом автомобили с дополнительным пакетом AMG Dynamic Plus, в режиме Race Start могут на непродолжительное время достигать 687 л.с. и 1000 Нм.



О том, как будет выглядеть «обычный» электрокросс Mercedes-Benz EQE SUV, в компании пока не рассказали, однако прототип будущей новинки ранее уже попадал в объективы фотошпионов. Судя по снимкам на страницах зарубежных СМИ, у этого автомобиля будет заглушка в форме фирменной решётки радиатора и фары, соединенные светодиодной тонкой полоской через всю ширину передней части.



Зато салон EQE SUV компания уже показала: фотографии были опубликованы в прошлом месяце. Интерьер позаимствован у одноимённого седана: перед водителем и передним пассажиром располагается большая стеклянная панель MBUX Hyperscreen, которая объединяет в себе три больших экрана (ширина составляет 141 см). Она включает в себя виртуальную «приборку», тачскрин информационно-развлекательной системы и дополнительный экран для пассажира.



Рендер Mercedes-Benz EQE SUV, созданный дизайнером motor.es

«Обычный» Mercedes-Benz EQE SUV, вероятно, могут оснастить так же, как и базовую версию седана. Речь идёт о единственном электромоторе мощностью 292 л.с., размещённом на задней оси. Скорее всего, тяговая батарея кроссоверу тоже достанется от седана, её ёмкость составляет 90,6 кВт*ч. Дальнобойность новинки без подзарядки компания рассекретит позже.



Ожидается, что производство EQE SUV наладят позже в текущем году на мощностях завода немецкой компании в Таскалусе (штат Алабама, США). По предварительным данным, продажи могут стартовать либо в конце текущего, либо в начале следующего года.

