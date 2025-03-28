Новинки ×

Mercedes-Benz eVito получил новую батарею и нарастил запас хода

28.03.2025 25 0 0

Цена новой версии актуального фургона немецкой марки уже известна: на европейском рынке за него просят не менее 46 008 евро, что эквивалентно примерно 4,23 млн рублей по текущему курсу.

Компания Mercedes-Benz начала выпускать коммерческую модель под названием Vito ещё в 1996 году. Актуальный фургон третьей генерации появился на рынке в 2014-м, а полностью электрическая версия у него появилась в 2017-м. В 2020 году модель пережила первое обновление, а в 2023-м было обновлено всё семейство, включая «зелёный» вэн. Несмотря на то, что компания сейчас активно разрабатывает новое поколение коммерческой линейки, это не помешало ей расширить гамму нынешнего eVito за счёт новой модификации.

На фото: фургон Mercedes-Benz eVito

Теперь Mercedes-Benz eVito доступна тяговая батарея ёмкостью 90 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у такого фургона составляет 480 км (при расчёте по циклу WLTP). Этой модели доступны два электромотора на выбор: младшим является 115-сильный электродвигатель, а роль старшего исполняет мотор мощностью 204 л.с. (крутящий момент – 365 Нм). Отметим, модели по-прежнему доступна батарея ёмкостью 60 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки у такого eVito равна 256 км.

Модификация с новой батареей доступна в двух вариантах длины: у стандартного фургона этот параметр составляет 5140 мм, у удлинённого – 5390 мм. Тяговый аккумулятор по-прежнему располагается в нижней части кузова и не влияет на пространство в салоне и багажном отсеке. Максимальный объём грузового отделения вэна составляет до 6,6 м3.

Оснащение Mercedes-Benz eVito с новой батареей включает в себя бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью до 11 кВт. Возможна и быстрая зарядка с использованием постоянного тока (мощностью до 110 кВт): на пополнение аккумулятора с 10 до 80% в этом случае потребуется примерно 40 минут.

Коммерческую модель снабдили мультимедийной системой MBUX с центральным тачскрином диагональю 10,25 дюйма, приборной панелью с цветным дисплеем диагональю 5,5 дюйма, функцией бесключевого доступа и электрическим стояночным тормозом. В стандартное оснащение входят различные системы безопасности и водительские помощники, в том числе круиз-контроль, датчик дождя, система активного торможения, мониторинг слепых зон, функция активного удержания в полосе движения и камера заднего вида.

На фото: салон Mercedes-Benz eVito

Цена новой дальнобойной версии фургона Mercedes-Benz eVito на европейском рынке стартует с отметки 46 008 евро (эквивалентно примерно 4,23 млн рублей по текущему курсу), за удлинённый вариант просят не менее 47 465 евро (около 4,37 млн рублей). Аналогичные исполнения с 204-сильным мотором стоят 48 759 евро (около 4,49 млн рублей) и 50 217 евро (около 4,62 млн рублей) соответственно.

Отметим, сейчас Mercedes-Benz продолжает готовиться к презентации предвестников Vito и V-Class нового поколения, их дебют намечен на апрель.

фургон авторынок коммерческий транспорт новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Знакомые напевы: тест летних шин Gislaved PremiumControl Бренд Gislaved нам знаком минимум лет 25, а его глобальная история началась и вовсе в позапрошлом веке, когда в 1893 году братья Гислоу в шведском городе Йиславеде основали фирму с таким наз... 139 0 0 28.03.2025
Статьи / Новые авто Недостающий ингредиент: обзор GAC GS4 На сегодняшний день кроссоверы сегмента C-SUV – это тот хребет, на который опирается финансовое благополучие российского представительства любого китайского бренда. Без таких автомобилей мод... 1243 2 0 26.03.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos Продажи Kia Seltos стартовали в России весной 2020 года, причём производство корейского кроссовера локализовали в Калининграде на заводе «Автотор». Посмотрим, что стало с машиной после пяти... 4035 3 0 26.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25476 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25317 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 16151 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
14 Выбираем хэтчбек А-класса с пробегом за 500 тысяч рублей: полный приво...
10 Звезда особенного класса: история разработки и секрет успеха Mercedes-...
3 Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos
Новые комментарии
Change privacy settings