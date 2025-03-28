Mercedes-Benz eVito получил новую батарею и нарастил запас хода

Цена новой версии актуального фургона немецкой марки уже известна: на европейском рынке за него просят не менее 46 008 евро, что эквивалентно примерно 4,23 млн рублей по текущему курсу.

Компания Mercedes-Benz начала выпускать коммерческую модель под названием Vito ещё в 1996 году. Актуальный фургон третьей генерации появился на рынке в 2014-м, а полностью электрическая версия у него появилась в 2017-м. В 2020 году модель пережила первое обновление, а в 2023-м было обновлено всё семейство, включая «зелёный» вэн. Несмотря на то, что компания сейчас активно разрабатывает новое поколение коммерческой линейки, это не помешало ей расширить гамму нынешнего eVito за счёт новой модификации.

На фото: фургон Mercedes-Benz eVito

Теперь Mercedes-Benz eVito доступна тяговая батарея ёмкостью 90 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у такого фургона составляет 480 км (при расчёте по циклу WLTP). Этой модели доступны два электромотора на выбор: младшим является 115-сильный электродвигатель, а роль старшего исполняет мотор мощностью 204 л.с. (крутящий момент – 365 Нм). Отметим, модели по-прежнему доступна батарея ёмкостью 60 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки у такого eVito равна 256 км.

Модификация с новой батареей доступна в двух вариантах длины: у стандартного фургона этот параметр составляет 5140 мм, у удлинённого – 5390 мм. Тяговый аккумулятор по-прежнему располагается в нижней части кузова и не влияет на пространство в салоне и багажном отсеке. Максимальный объём грузового отделения вэна составляет до 6,6 м3.

Оснащение Mercedes-Benz eVito с новой батареей включает в себя бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью до 11 кВт. Возможна и быстрая зарядка с использованием постоянного тока (мощностью до 110 кВт): на пополнение аккумулятора с 10 до 80% в этом случае потребуется примерно 40 минут.

Коммерческую модель снабдили мультимедийной системой MBUX с центральным тачскрином диагональю 10,25 дюйма, приборной панелью с цветным дисплеем диагональю 5,5 дюйма, функцией бесключевого доступа и электрическим стояночным тормозом. В стандартное оснащение входят различные системы безопасности и водительские помощники, в том числе круиз-контроль, датчик дождя, система активного торможения, мониторинг слепых зон, функция активного удержания в полосе движения и камера заднего вида.

На фото: салон Mercedes-Benz eVito

Цена новой дальнобойной версии фургона Mercedes-Benz eVito на европейском рынке стартует с отметки 46 008 евро (эквивалентно примерно 4,23 млн рублей по текущему курсу), за удлинённый вариант просят не менее 47 465 евро (около 4,37 млн рублей). Аналогичные исполнения с 204-сильным мотором стоят 48 759 евро (около 4,49 млн рублей) и 50 217 евро (около 4,62 млн рублей) соответственно.

Отметим, сейчас Mercedes-Benz продолжает готовиться к презентации предвестников Vito и V-Class нового поколения, их дебют намечен на апрель.