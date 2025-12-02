Mercedes-Benz G-Class Cabriolet возвращается: четырёхдверный кузов и брезентовый верх

Новинки ×
02.12.2025
Грядущую новую версию внедорожника немецкой марки отправили на дорожные испытания в Австрию. Прототип показали на первых официальных фото.

Mercedes-Benz выпускает внедорожник G-Class с 1979 года, модель по сей день отличается классическими пропорциями и «оквадраченным» кузовом. Нынешний Geländewagen дебютировал в 2018-м, а рестайлинг пережил в марте 2024-го. Немногим позже семейство расширилось за счёт полностью электрической версии «Гелика», правда, её результаты на рынке в лучшем случае можно назвать скромными. Немецкая компания анонсировала ещё одну модификацию внедорожника в сентябре 2025 года – Mercedes-Benz G-Class Cabriolet.

Тизер Mercedes-Benz G-Class Cabriolet

Грядущую новинку немецкой марки можно считать преемником Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Напомним, такой G-Class с открытым верхом был выпущен лимитированным тиражом в 2017-2018 годах, он составил всего 99 экземпляров. У него под капотом располагался 6,0-литровый битурбомотор V12 мощностью 630 л.с., его максимальный крутящий момент составлял 1000 Нм.

На фото: прототип Mercedes-Benz G-Class Cabriolet

Новый Mercedes-Benz G-Class с открытым верхом ранее показался лишь на единственном затемнённом тизере. Теперь немецкий производитель опубликовал несколько снимков, сделанных «при свете дня»: на них запечатлён частично спрятанный за маскировочной плёнкой прототип кабриолета. Разглядеть пока можно корму и боковины, переднюю часть компания демонстрировать не стала.

Судя по снимкам, у внедорожника G-Class Cabriolet будет четырёхдверный кузов с убираемой брезентовой крышей. Спрятанное в кожух запасное колесо закреплено на заднем борте, который открывается вбок, а по бокам от него расположены горизонтальные фонари. Для внедорожника предусмотрели узнаваемые массивные накладки на колёсные арки и подножки для водителя и пассажиров.

В компании отметили, что получили «чрезвычайно позитивную реакцию» на анонс возвращения Mercedes-Benz G-Class с открытым верхом после публикации сентябрьского тизера. Теперь будущую новинку отправили на дорожные испытания, которые проходят в Австрии, позже они поедут в Швецию, где автомобили ждёт серия зимних тестов. Производитель пообещал поделиться подробностями позже.

На фото: актуальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class

Не исключено, что новый Mercedes G-Class Cabriolet разделит технику с нынешним стандартным Geländewagen. В его гамме стартовым является 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизель мощностью 367 л.с. (750 Нм), работающий в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (20 л.с. и 200 Нм). Далее в линейке находится 3,0-литровый рядный бензиновый шестицилиндровый мотор с комбинированным наддувом, его отдача – 449 л.с. и 560 Нм (плюс 20 л.с. и 200 Нм от стартер-генератора).

У топовой версии – Mercedes-AMG G 63 – под капотом находится 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8. Его максимальная мощность равна 585 л.с., а крутящий момент – 850 Нм (и, конечно, плюсом 20 л.с. и 200 Нм от стартер-генератора). И упомянем «зелёный Гелик», оснащённый четырёхмоторной установкой, совокупная отдача которой составляет 587 л.с., крутящий момент – 1164 Нм, ещё ему положена тяговая батарея ёмкостью 116 кВт*ч.

Пока сложно предположить, каким окажется ценник грядущего внедорожника Mercedes-Benz G-Class Cabriolet. Стоимость актуального обычного G-Class с ДВС в Германии на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 124 355 до 191 233 евро, что эквивалентно примерно 11,2 – 17,2 млн рублей по текущему курсу.

