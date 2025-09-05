У внедорожника Mercedes G-Class снова появится версия с открытым верхом

Информации о том, когда именно кабриолет немецкой марки появится в продаже, пока нет. Не исключено, что полноценная премьера этой новинки пройдёт уже на следующей неделе в рамках Мюнхенского автосалона.

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class с классическими пропорциями и «оквадраченным» кузовом появился в 1979 году. Geländewagen актуального поколения дебютировал в 2018-м, а рестайлинг он пережил в марте 2024 года. Примерно через месяц линейку пополнила ﻿ полностью электрическая версия «Гелика», которая, как стало известно ранее, не может похвалиться высокими результатами на рынке. Теперь немецкая компания анонсировала ещё одну версию G-Class.

На фото: актуальный внедорожник Mercedes-AMG G 63

Речь идёт о новом Mercedes G-Class с открытым верхом, который немецкая марка анонсировала, опубликовав первый тизер грядущей модели на своей странице в соцсетях. Судя по затемнённому изображению, на котором частично виден профиль грядущей модели, у G-Class Cabriolet будет четырёхдверный кузов с мягкой убираемой крышей. Можно разглядеть, что на откидном борте закреплено запасное колесо, скрытое под кожухом, а оформление передней части не отличается от обычного актуального Geländewagen.

Анонсированную новинку немецкой марки можно считать преемником Mercedes-Maybach G 650 Landaulet: такой G-Class с открытым верхом выпускался в 2017 – 2018 годах, причём он сошёл с конвейера ограниченным тиражом – всего 99 экземпляров. Напомним, тот лимитированный автомобиль был оснащён 6,0-литровым битурбомотором V12, его отдача составляла 630 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

Официальная информация о том, какой окажется «начинка» нового Mercedes G-Class Cabriolet, появится позже. Можно предположить, что техника будет такой же, как у нынешнего «обычного» «Гелика». Отметим, стартовым в гамме является 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизель с отдачей 367 л.с. (750 Нм), работающий в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (20 л.с. и 200 Нм).

Тизер Mercedes G-Class с открытым верхом (высветленная версия)

Ещё в гамме линейке нынешнего Mercedes-Benz G-Class есть 3,0-литровый ряднй бензиновый шестицилиндровый мотор с комбинированным наддувом, его отдача составляет 449 л.с. и 560 Нм (плюс 20 л.с. и 200 Нм от стартер-генератора). Под капотом у топ-версии – Mercedes-AMG G 63 – располагается 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, максимальная мощность которого равна 585 л.с., а крутящий момент – 850 Нм (и, конечно, плюсом 20 л.с. и 200 Нм от стартер-генератора).

На фото: Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

В случае, если немцы решат снабдить будущий внедорожник со съёмной крышей ещё и «зелёной начинкой», модель, вероятно, получит четырёхмоторную силовую установку, совокупная отдача которой равна 587 л.с., а максимальный крутящий момент – 1164 Нм. В состав системы может войти и тяговая батарея ёмкостью 116 кВт*ч.



Есть вероятность, что премьера Mercedes G-Class с открытым верхом пройдёт уже на следующей неделе в рамках Мюнхенского автосалона. Пока что в компании не рассказали о том, когда именно новинка появится в продаже, также нет информации и о её цене. Отметим, стоимость актуального обычного Geländewagen с ДВС в Германии на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 124 355 до 191 233 евро (эквивалентно примерно 11,8 – 18,2 млн рублей по текущему курсу).