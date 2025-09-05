У внедорожника Mercedes G-Class снова появится версия с открытым верхом

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class с классическими пропорциями и «оквадраченным» кузовом появился в 1979 году. Geländewagen актуального поколения дебютировал в 2018-м, а рестайлинг он пережил в марте 2024 года. Примерно через месяц линейку пополнила полностью электрическая версия «Гелика», которая, как стало известно ранее, не может похвалиться высокими результатами на рынке. Теперь немецкая компания анонсировала ещё одну версию G-Class.
Речь идёт о новом Mercedes G-Class с открытым верхом, который немецкая марка анонсировала, опубликовав первый тизер грядущей модели на своей странице в соцсетях. Судя по затемнённому изображению, на котором частично виден профиль грядущей модели, у G-Class Cabriolet будет четырёхдверный кузов с мягкой убираемой крышей. Можно разглядеть, что на откидном борте закреплено запасное колесо, скрытое под кожухом, а оформление передней части не отличается от обычного актуального Geländewagen.
Анонсированную новинку немецкой марки можно считать преемником Mercedes-Maybach G 650 Landaulet: такой G-Class с открытым верхом выпускался в 2017 – 2018 годах, причём он сошёл с конвейера ограниченным тиражом – всего 99 экземпляров. Напомним, тот лимитированный автомобиль был оснащён 6,0-литровым битурбомотором V12, его отдача составляла 630 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.
Официальная информация о том, какой окажется «начинка» нового Mercedes G-Class Cabriolet, появится позже. Можно предположить, что техника будет такой же, как у нынешнего «обычного» «Гелика». Отметим, стартовым в гамме является 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизель с отдачей 367 л.с. (750 Нм), работающий в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (20 л.с. и 200 Нм).
Ещё в гамме линейке нынешнего Mercedes-Benz G-Class есть 3,0-литровый ряднй бензиновый шестицилиндровый мотор с комбинированным наддувом, его отдача составляет 449 л.с. и 560 Нм (плюс 20 л.с. и 200 Нм от стартер-генератора). Под капотом у топ-версии – Mercedes-AMG G 63 – располагается 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, максимальная мощность которого равна 585 л.с., а крутящий момент – 850 Нм (и, конечно, плюсом 20 л.с. и 200 Нм от стартер-генератора).
В случае, если немцы решат снабдить будущий внедорожник со съёмной крышей ещё и «зелёной начинкой», модель, вероятно, получит четырёхмоторную силовую установку, совокупная отдача которой равна 587 л.с., а максимальный крутящий момент – 1164 Нм. В состав системы может войти и тяговая батарея ёмкостью 116 кВт*ч.
Есть вероятность, что премьера Mercedes G-Class с открытым верхом пройдёт уже на следующей неделе в рамках Мюнхенского автосалона. Пока что в компании не рассказали о том, когда именно новинка появится в продаже, также нет информации и о её цене. Отметим, стоимость актуального обычного Geländewagen с ДВС в Германии на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 124 355 до 191 233 евро (эквивалентно примерно 11,8 – 18,2 млн рублей по текущему курсу).
