Mercedes-Benz GLB следующего поколения: новые изображения

25.11.2025 460 0 0

Уже скоро состоится премьера второго поколения одного из самых компактных кроссоверов Mercedes-Benz, и на днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии прототипов, частично лишённых камуфляжа.

Модель GLB первого и единственного пока поколения была представлена летом 2019 года. Он занял промежуточное положение между паркетниками GLA и GLC, а основной его особенностью является семиместный салон с тремя рядами сидений. Весной 2023 года кроссовер получил плановый рестайлинг, теперь же к премьере готовится полностью новая генерация. Пару недель назад автопроизводитель рассекретил салон будущей новинки, а благодаря фотографиям тестовых образцов у нас есть возможность оценить основные особенности внешнего вида.

Нынешний Mercedes-Benz GLB
Нынешний Mercedes-Benz GLB
Нынешний Mercedes-Benz GLB
Запечатлённые фотошпионами прототипы имеют знакомые пропорции, практически идентичные нынешнему GLB. При этом дизайн будет существенно отличаться: спереди появятся фары с фирменными трёхлучевыми звёздами светодиодных ходовых огней, которые, скорее всего, будут визуально объединены светодиодной полосой, как на новом CLA. Решётка радиатора при этом будет располагаться чуть ниже. Сбоку новый GLB легко узнать по выдвижным дверным ручкам, которыми обладают большинство новых моделей компании, и по другой форме бокового остекления. Само остекление будет выглядеть современнее за счёт скрытых за окнами стоек задних дверей. Кардинальным образом изменится корма паркетника: на место горизонтальных фонарей придут вертикальные блоки, между которыми растянется декоративная вставка с узкой светодиодной полоской. Ниша номерного знака переместится с крышки багажника на задний бампер.

Рендер нового Mercedes-Benz GLB

Новый GLB будет построен на платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), как и вышеупомянутый CLA третьего поколения. У последнего будет позаимствована значительная часть технической начинки, в том числе полностью электрические силовые установки. Одна из них будет оснащена единственным электромотором мощностью 272 л.с., топовая полноприводная версия с двумя электромоторами получит мощность в 354 л.с. Кроссовер сохранит и традиционные модификации с двигателями внутреннего сгорания: ожидается, что ими станут гибридные версии с 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем, батареей ёмкостью 1,3 кВт*ч, восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и интегрированным электродвигателем. Отдача может составить 156 л.с. (280 Нм) или 184 л.с. (330 Нм).  

Рендер нового Mercedes-Benz GLB

Премьера нового Mercedes-Benz GLB запланирована на 8 декабря. Между тем, в прошлом месяце мы рассказывали о подержанном S-классе в кузове W140.    

