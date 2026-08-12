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  • Mercedes-Benz GLE впервые станет китайским: к дебюту готовится удлинённая версия L

Mercedes-Benz GLE впервые станет китайским: к дебюту готовится удлинённая версия L

12.08.2026 466 0 0
Mercedes-Benz GLE впервые станет китайским: к дебюту готовится удлинённая версия L

В электронной базе китайского Минпрома всплыл кроссовер Mercedes-Benz GLE L с удлинённой на 120 мм колёсной базой. Его производство наладят на заводе совместного предприятия Beijing Benz в Пекине, а премьера ожидается уже в этом месяце на автосалоне в Чэнду.

Mercedes-Benz GLE актуального поколения W167 (купеобразная версия имеет заводской индекс C167) выпускается с 2018 года, основное место сборки — завод MBUSI в Тускалузе (США, штат Алабама). В Китае Mercedes-Benz GLE прежде никогда не выпускался, но ещё два года назад руководство немецкой компании приняло решение локализовать эту модель в Китае, чтобы увеличить продажи.

С продажами в Китае у Mercedes-Benz сейчас всё плохо: статистика CAAM показывает, что спрос на локализованные модели Mercedes-Benz (импорт не учитывается) с января по июль текущего года просел на 31,1% до 191 189 шт. Вряд ли локализация кроссовера GLE поможет Mercedes-Benz выправить кривую продаж, но решение о начале его производства в Пекине уже принято, отменять его никто не будет.

Глобальный обновлённый Mercedes-Benz GLE
Глобальный обновлённый Mercedes-Benz GLE
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Глобальный обновлённый Mercedes-Benz GLE
Глобальный обновлённый Mercedes-Benz GLE
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Глобальный обновлённый Mercedes-Benz GLE
Глобальный обновлённый Mercedes-Benz GLE
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В апреле этого года Mercedes-Benz GLE поколения W167 пережил рестайлинг, в Китае будет локализована уже обновлённая версия, только удлинённая, с литерой L. Из досье новинки в базе китайского Минпрома мы узнали, что габаритная длина Mercedes-Benz GLE L — 5051 мм, колёсная база — 3115 мм, тогда как у глобального Mercedes-Benz GLE аналогичные размеры составляют 4930 и 2995 мм соответственно. Вся прибавка в длине китайского Mercedes-Benz GLE L пошла на пользу пассажирам второго ряда — они смогут вольготно вытянуть ножки, как в полноценном представительском автомобиле.

Китайский Mercedes-Benz GLE 350 L 4Matic
Китайский Mercedes-Benz GLE 350 L 4Matic
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Китайский Mercedes-Benz GLE 350 L 4Matic
Китайский Mercedes-Benz GLE 350 L 4Matic
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В Китае немецкий кроссовер будет локализован в двух бензиновых версиях — GLE 350 L 4Matic (2,0 л, 258 л.с.) и GLE 450 L 4Matic (3,0 л, 381 л.с.), обе оснащены мягкогибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора, полным приводом и 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Китайский Mercedes-Benz GLE 450 L 4Matic
Китайский Mercedes-Benz GLE 450 L 4Matic
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Китайский Mercedes-Benz GLE 450 L 4Matic
Китайский Mercedes-Benz GLE 450 L 4Matic
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Главным конкурентом Mercedes-Benz GLE L в Китае будет представленный в прошлом месяце BMW X5 L нового поколения. На наш взгляд, рыночные перспективы у BMW X5 L лучше, так как он крупнее (габаритная длина — 5124 мм, колёсная база — 3165 мм), свежее в плане дизайна и у него есть электрические версии.

В целом иностранные премиальные бренды сейчас обслуживают в Китае в основном довольно взрослую и консервативно настроенную аудиторию, у которой марки Audi, BMW и Mercedes-Benz ассоциируются с престижем и мечтами юности. Что будет, когда эта аудитория естественным образом исчезнет, представить несложно. Тем не менее в ближайшие годы иностранные премиальные бренды продолжат попытки спасти свой схлопывающийся бизнес в Китае.

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