Mercedes-Benz готовится к скорой премьере: новый тизер EQXX

Немецкая марка представит свою новинку в рамках выставки CES в Лас-Вегасе (США), которая пройдёт в начале следующего месяца. Автомобиль дебютирует в статусе концепта.

Современные тенденции таковы, что большинство современных мировых автопроизводителей постепенно смещают фокус на производство электромобилей, медленно, но верно отказываясь от моделей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Марка Mercedes-Benz (несмотря на «план с оговоркой» касательно некоторых рынков, где автомобили с ДВС останутся ещё на неопределённое время) тоже входит в список тех, которые сосредоточатся на разработке «зелёных» машин.



Напомним, сейчас у этого бренда уже есть собственное полностью «батарейное» семейство, его название – EQ. Первенцем ещё в 2019 году стал кроссовер EQC, позже подтянулись и другие модели. На сегодняшний день флагманом линейки является большой лифтбек EQS: компания полностью рассекретила этот электромобиль весной текущего года, в продажу он пока не поступил.



В скором будущем «зелёная» линейка немецкой марки станет шире. Официальной информации по-прежнему нет, но не исключено, что в основу одной из будущих серийных моделей ляжет концепт Vision EQXX. Mercedes-Benz намерен представить эту новинку на следующей неделе, 3 января, в рамках выставки CES, которая традиционно проходит в это время в Лас-Вегасе.



Производитель пока не рассекретил внешность шоу-кара, хотя ранее и было опубликовано несколько «неофициальных» снимков. В середине текущего месяца фотография концепта EQXX (в профиль) была опубликована на пресс-сайте Mercedes-Benz, а теперь компания опубликовала пару видео, в которых будущая новинка показана в новом ракурсе, правда, скрыта за слоем ткани.



В первом ролике представители бренда рассказывают о происхождении проекта EQXX и о ходе работы над его реализацией. Во втором видео внимание сосредоточено на вопросе совершенствования формы и аэродинамических показателей концепта: в частности, речь идёт о том, как в одном автомобиле воплотить в жизнь идеи и дизайнеров, и инженеров.



Напомним, в компании намерены добиться того, чтобы коэффициент аэродинамического сопротивления у шоу-кара немецкой марки оказался ниже, чем у ранее показанного обтекаемого лифтбека EQS. Так, его значение составляет 0,20, тогда как у Mercedes-Benz S-Class показатель равен 0,22.



Судя по опубликованным ранее изображениям, седан Mercedes-Benz Vision EQXX получит купеобразную форму кузова с покатой крышей. У него будет светодиодная головная оптика, причём фары соединит светящаяся полоса через всю ширину передней части. Как мы отмечали ранее, шоу-кар снабдили рельефным капотом, вероятно, «обычными» боковыми зеркалами (ранее предполагалось, что это будут камеры, транслирующие изображение на экраны в салоне), а также стандартные дверные ручки.

Vision EQXX в компании называют «самым эффективным электрокаром в истории Mercedes-Benz». Запаса хода на одной зарядке такому «зелёному» автомобилю должно хватать примерно на 1000 км (расчёт вели по циклу WLTP). Пока что новой информации о «начинке» нет, известно, что разработкой техники для концепта занимаются сотрудники подразделения Mercedes F1.

