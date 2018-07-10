Mercedes-Benz начал гонять электрокроссовер EQ C по Нюрбургрингу

Хотя, тестовый прототип в процессе дорожных испытаний впервые был замечен еще в начале текущего года, кузов автомобиля по-прежнему скрывается под массивным камуфляжем.

В свежем видео электрический кроссовер Mercedes-Benz EQ C был заснят на Нюрбургринге и его окрестностях. Вероятно, на треке производитель тестировал спортивные способности автомобиля для дальнейшей доводки.

Технические подробности о первом серийном представителе линейки EQ все еще неизвестны. Ходят слухи, что товарная модель получит слегка доработанный вариант силовой установки от концепта EQ. Если информация подтвердится, то электрокроссовер будет оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 402 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

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Кроссовер получит аккумуляторный блок емкостью 70 кВт*ч, который обеспечит запас хода порядка 500 километров, но подтверждения данному факту пока что нет. Скорее всего, запас хода по более актуальному по сравнению с NEDC циклу EPA составит около 400 км.

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Дебют Mercedes-Benz EQ C состоится не ранее третьего квартала текущего года, так что, ждем раскрытия новых данных.

Напомним, весной текущего года о «холодной» фазе испытаний рассказал главный технический инженер Mercedes-Benz EQ C Майкл Келз. Суммарно электромобиль подвергся порядка 500 тестам, включая работу батарей в морозную погоду.

Недавно также стало известно, что в 2020 году в линейке Mercedes-Benz EQ будет также большой седан – электрическая вариация S-Class.