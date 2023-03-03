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Mercedes-Benz начал строительство первого завода по переработке батарей электромобилей

03.03.2023 306 0 0

Электромобилей на дорогах становится всё больше и рано или поздно остро встанет вопрос о том, что делать с отработавшими свой ресурс батареями. Компания Mercedes-Benz стала одной из первых, кто строит специализированный завод по переработке таких батарей и обещает 96% от их массы возвращать в производство.

Противники электромобилей называют сложности с утилизацией батарей едва ли не главным их недостатком. Действительно, автоконцерны пока лишь на уровне заявлений обещают полную переработку электромобильных батарей в будущем, но как-то почти ничего не слышно о конкретных шагах в этом направлении, тогда как в одной только Европе сейчас строятся десятки новых Гигафабрик (заводов по выпуску аккумуляторных ячеек для батарей электромобилей).

Действующий комплекс кузнечных цехов Mercedes-Benz в Куппенхайме
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Действующий комплекс кузнечных цехов Mercedes-Benz в Куппенхайме
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Сегодняшний пресс-релиз от Mercedes-Benz по поводу начала строительства первого завода по переработке батарей не слишком впечатляет, но радует, что хоть какое-то действенное начало в этом направлении положено. Новый специализированный завод разместится в немецком городе Куппенхайм (земля Баден-Вюртемберг) рядом с существующим кузнечным производством, откуда кузовные детали попадают на сборочное предприятие Mercedes-Benz в соседнем Раштате и на другие заводы компании. Под завод по переработке батарей уже расчищена площадка (показана на заглавной фотографии), пока на ней ничего нет, но сообщается, что в декабре этого года завод общей площадью 7000 мбудет не только построен, но и запущен.

Рендер будущего перерабатывающего завода в Куппенхайме

Правда, в декабре обещана только первая фаза пуска, а именно начало механической разборки аккумуляторов. Когда, собственно, начнётся основная «магия», то есть работа с химическими компонентами и вычленение из них вторсырья, пресс-служба Mercedes-Benz не сообщает — завод позиционируется как экспериментальный, пилотный, сроки его выхода на полную мощность будут зависеть от переговоров со многими контрагентами, в том числе властями Германии и ЕС, которые должны всё это дело щедро просубсидировать.

Заявленная мощность завода, откровенно говоря, скромная — 2500 т в год, то есть около 10 000 — 15 000 батарей современных электромобилей или 50 000 батарейных модулей (каждая батарея состоит из нескольких модулей). Между тем только в прошлом году компания Mercedes-Benz реализовала в мире 117 800 электромобилей, а к 2030 году она хочет полностью отказаться от «углеводородных» моделей на большинстве ключевых рынков. Завод в Куппенхайме будет перерабатывать в том числе батареи plug-in гибридов, которые меньше и легче электромобильных, но в техническом отношении разницы между ними нет.

В перспективе (надеемся, обозримой) Mercedes-Benz обещает эффективность своего завода в Куппенхайме на уровне 96%. Это значит, что 96% массы батарей будут пригодны для вторичного использования, в том числе металлы и пластики корпусов и проводов, а главное — компоненты ячеек: литий, никель, кобальт и марганец. Также на выходе будет порошкообразный углерод, который можно использовать в композитных материалах.

Процесс переработки батарей, очевидно, очень энергозатратный, но Mercedes-Benz не называет никаких конкретных цифр, а лишь указывает, что вся энергия, используемая для переработки, — «зелёная», то есть полученная из возобновляемых источников без выбросов СО2. Понятно, что на крыше здания будут установлены солнечные панели, но бо́льшую часть экологически чистой энергии для своего перерабатывающего завода Mercedes-Benz будет покупать на стороне и это, конечно, придётся учитывать в себестоимости. Точный объём инвестиций в пилотный перерабатывающий завод Mercedes-Benz не называет, в пресс релизе сказано лишь о «двузначной цифре в миллионах евро», то есть менее 99 млн евро. В будущем аналогичные заводы Mercedes-Benz хочет построить в США и Китае.

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