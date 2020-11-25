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Mercedes-Benz SL-класса следующего поколения: новые изображения

25.11.2020 291 0 0

Недавно в Сети появились новые шпионские фотографии немецкого родстера, позволяющие нам составить представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

 

SL нынешней генерации производится с 2012 года, а в 2015-м он получил рестайлинг. По меркам современной автомобильной промышленности его можно назвать долгожителем, плюс к этому SL – одна из самых старых моделей бренда наравне с другим родстером SLK/SLC. Но уже в скором времени можно ожидать появление совершенно нового автомобиля, который будет выполнен в актуальном стиле компании. Дизайн станет более округлым и пластичным, в противовес нынешнему родстеру с его угловатой стилистикой (в особенности до рестайлинга). Спереди появится более крупная решётка радиатора и более узкие фары головного света.

Одно из самых существенных отличий от нынешнего SL – впервые с 2001 года родстер получит мягкую крышу. На первый взгляд, у нового SL внешне много общего с родстером Mercedes-AMG GT, однако они будут существенно различаться, прежде всего, в пропорциях. Капот и расстояние между осью передних колёс и дверьми будут заметно короче, а передний свес – наоборот, чуть длиннее. За окнами передних дверей расположится ещё пара окошек, которых нет у родстера GT. Задняя часть имеет схожее стилистическое решение с узкими горизонтальными фонарями и нишей номерного знака, расположенной в бампере. Наконец, SL получит многоспицевые диски нового дизайна.

Ожидается, что новый Mercedes-Benz SL будет представлен в шести версиях. Базовой станет модель с индексом 43, а на вершине гаммы расположится гибридный Mercedes-AMG SL 73e 4MATIC с бензиновым V8 4.0 и электромотором, общая отдача составит около 800 л.с. 

Дебют новинки состоится в следующем году.

Нынешний Mercedes-Benz SL
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Нынешний Mercedes-Benz SL
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Нынешний Mercedes-Benz SL
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Сегодня в России Mercedes-Benz SL-класса официально не представлен, равно как и другие родстеры бренда. Единственной предлагающейся спортивной двухместной машиной является купе AMG GT, стартовый ценник которого составляет 17 952 000 рублей (4.0 АТ, 585 л.с., задний привод). Есть также модификация 730-сильная Black Series за 33 миллиона, которая недавно стала самым быстрым серийным спорткаром Нюрбургринга.

Если же вас интересуют более бюджетные модели немецкой марки, то предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой мифам и фактам о «глазастом» Е-классе в кузове W210.  

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