02 Июл Mercedes-Benz X-Class от Carlex: модификация с уклоном в роскошь

В ателье Carlex Design решили, что пикап Mercedes-Benz X-Class может отлично смотреться и в другой роли помимо «рабочей лошадки», при желании, он может выглядеть очень даже роскошно, особенно, если использовать в качестве примера модели бренда Maybach.

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Дизайн радиаторной решетки и колес тюнингованного грузовичка был навеян кабриолетом Mercedes-Maybach S 650, выпущенным ограниченным тиражом. Кстати, для обивки салона пикапа была использована «фарфоровая» кожа Nappa, как и в большинстве последних моделей Maybach.

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Чтобы еще больше дистанцировать модернизированный вариант от стандартного X-Class, для него спроектировали кузовной обвес из карбонового волокна. В комплект вошли новые передний и задний бамперы, широкие колесные арки, корпуса боковых зеркал и спортивные борта. Грузовая платформа отделана натуральным тиком. Завершающим штрихом стали бейджики с названием конверсии – Yachting Edition по бокам и на переднем бампере, а также комбинированный окрас кузова – фарфорово-белый в сочетании с шоколадно-коричневым.

Автомобиль изменился не только внешне – интерьер тоже подвергся доработкам. На замену стандартным сиденья пришли кожаные кресла Recaro Sportster. Кстати, обивка салона выполнена высококачественной кожей в аналогичной экстерьеру комбинированной цветовой схеме. Передняя панель отделана натуральным деревом, а обивка потолка выполнена из алькантары.

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Программу конверсии пикапа Mercedes-Benz X-Class в Carlex Design оценили в 105 000 евро (около 7 715 000 рублей по текущему курсу). Ателье планирует выпустить ограниченное количество пакетов Yachting Edition, правда, конкретное число не называется.

Напомним, у Carlex Design имеются и другие тюнинг-программы для премиального немецкого пикапа. Ранее мы рассказывали про две спецверсии X-Class от этой студии. Кстати, у ателье Brabus уже тоже имеется тюнинг-пакет для пикапа в портфолио.