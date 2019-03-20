Mercedes GLC Coupe вслед за стандартным кроссом подправили дизайн и перевели на новые моторы

Немецкий премиум-бренд представил рестайлинговый купеобразный паркетник. У модели изменили внешность, расширили список доступного оборудования и обновили моторную гамму. На европейский рынок «купе» выйдет одновременно с базовым кроссом.

Стандартный посвежевший Mercedes-Benz GLC рассекретили в конце февраля этого года, затем его привезли на Женевский автосалон. Теперь же пришла очередь GLC Coupe – сегодня немцы провели онлайн-презентацию, а в качестве площадки для публичной премьеры выбрана выставка в Нью-Йорке, которая откроется в следующем месяце.

Паркетник GLC Coupe пока представлен в «оспортивленной» версии AMG Line, ее особенности – точечная радиаторная решетка и более агрессивные бамперы. Новые фары – такие же, как у GLC, светодиодная головная оптика идет уже в «базе», за доплату предложат матричную. Задние фонари «купе» сохранили свою форму, но, как и у GLC, у них поменяли «начинку».

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В салоне обновки те же, что и у стандартного кроссовера: рулевое колесо с сенсорами (как у последнего Mercedes CLA), в качестве опции теперь доступны виртуальная «приборка» и мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма (в «базе» — 7-дюймовый планшет). Оба паркетника оснащаются новой «мультимедиа» MBUX с возможностью управления жестами и голосом, вместо селектора с шайбой на центральном тоннеле установлен тачпад. У комплекса MBUX есть функция Energizing, синхронизирующая для поднятия настроения (или, напротив, для расслабления) управление климат-контролем, подсветкой, массажером, подогревом и вентиляций кресел, а также «музыкой».

Еще среди нового оборудования – доработанный адаптивный круиз-контроль, с которым кроссовер сам трогается после остановки в пробке, а также ассистент парковки с прицепом (в фаркоп встроен датчик, с помощью которого на изображение с камеры заднего вида проецируется динамическая разметка).

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Моторная гамма у GLC Coupe такая же, как и у обычного посвежевшего паркетника – то есть линейка четырехцилиндровых двигателей полностью обновлена. На смену бензиновому двухлитровому турбомотору M274 пришел M264 аналогичного объема с двухпоточным турбокомпрессором и системой плавного изменения фаз газораспределения Camtronic. У нового двигателя два варианта мощности: в версии GLC 200 Coupe отдача равна 197 л.с. (эта модификация заменила 211-сильную версию GLC 250), у GLC 300 Coupe – 258 л.с. (было 245 л.с.). Мотор M264 по умолчанию входит в так называемую умеренную гибридную установку со стартер-генератором, работающим от 48-вольтовой электросистемы (14-сильный двигатель помогает в первые секунды разгона).

Дизель OM651 заменили новым мотором OM654, также объемом 2,0 литра (без гибридной надстройки). В версии GLC 200 d Coupe мощность составляет 163 л.с., GLC 220 d Coupe – 194 л.с., GLC 300 d Coupe – 245 л.с.

Во всех представленных вариантах исполнения у GLC Coupe имеются полный привод 4Matic и девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic. Для модели по-прежнему предусмотрено три варианта подвески: пружинная, пневматическая или Dynamic Body Control с адаптивными амортизаторами.

Позже, как и у стандартного GLC, у «купе» появятся и другие модификации, в том числе, AMG-версии с шести- и восьмицилиндровыми моторами.

Старт европейских продаж обновленного GLC Coupe запланирован на лето этого года, тогда же на рынок выйдет и «обычный» посвежевший GLC.

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Напомним, стандартный кроссовер будут собирать в России. К строительству собственного завода в Подмосковье концерн Daimler приступил в 2017 году, его запуск запланирован на апрель 2019-го. Правда, первой моделью, которая встанет на его конвейер, окажется седан E-Class – бестселлер марки на нашем рынке (в 2018-м продано 5515 «четырехдверок», +14%). Паркетник GLC пропишется в РФ позже (4918 проданных в 2018-м единиц, +8%), а вот GLC Coupe, по предварительным данным, в нашей стране локализован не будет, хотя и эта модель демонстрирует положительную динамику (2956 шт., +40%).