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  • «Мёртвые души» российского автопарка: не за весь транспорт на учёте придётся платить налог

«Мёртвые души» российского автопарка: не за весь транспорт на учёте придётся платить налог

19.01.2021 226 0 0

Владельцам уничтоженных, но по-прежнему зарегистрированных в РФ машин больше не нужно платить транспортный налог.

 

Верховный суд до недавнего времени нередко сталкивался с делами, в которых автовладельцы жаловались на то, что им приходится платить транспортный налог за те машины, которые они эксплуатировать не могут. Речь идёт о так называемых «уничтоженных» автомобилях (к примеру, сгоревших), которые продолжают числиться на учёте в ГИБДД.

Однако в какой-то момент Верховному суду РФ надоело разбираться с подобными делами, поэтому появились поправки в Налоговый кодекс, согласно которым уничтоженные автомобили освобождаются от уплаты транспортного налога, даже если они остаются зарегистрированными в подразделениях ведомства. Новые правила действуют с начала текущего года.

Как сообщает «Российская газета», теперь в стране действует новое исключение из правил начисления транспортного налога. Если автомобиль, допустим, сгорел, то снять его с налогового учёта сейчас можно, написав соответствующее заявление в налоговую службу и приложив документы, которые подтверждают факт уничтожения ТС. Ранее подобная норма действовала только в отношении угнанных машин, и то владельцам приходится каждый год предоставлять налоговой справку о том, что автомобиль по-прежнему находится в розыске.

В «копилку» аргументов за то, что новые поправки необходимы, добавилось довольно громкое дело, когда налоговая инспекция пыталась через суд взыскать с автовладелицы транспортный налог за 2016 год вмести с пени. Загвоздка в том, что её машина сгорела ещё в 2014 году (есть соответствующая справка от МЧС). Годные остатки этого ТС были проданы в том же году (есть договор купли-продажи). Однако суды настаивали на том, что обязанность по уплате транспортного налога напрямую зависит от факта регистрации машины в ГИБДД. При этом снять авто с учёта собственница не могла, так как судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия. В итоге ВС решил, что право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи, и отменил решения нижестоящих судов.

Теперь подобных случаев больше не будет: в частности, справки от МЧС станут достаточным основанием для того, чтобы исключить зарегистрированный автомобиль из базы для начисления налога.

Периодически в России появляются предложения об отмене транспортного налога. Правда, дальше слов дело, как правило, не идёт. Так, в конце лета 2020-го стало известно об инициативе, согласно которой выпадающую часть доходов региональных бюджетов (из-за отмены налога) можно закрыть за счёт акцизов на топливо. Отметим, их платят нефтяники, однако повышение ставок акцизов обычно ведёт к увеличению сначала оптовой цены, затем растут ценники на АЗС. А значит, платит всё равно конечный потребитель (то есть мы с вами – обычные автомобилисты). Кстати, лишь часть доходов, полученных от акцизов на топливо, идёт в бюджеты субъектов РФ.

Россия авто и общество законы

 

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