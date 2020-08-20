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  • Транспортный налог снова предлагают отменить. Теперь «льгота» рассчитана на всех

Транспортный налог снова предлагают отменить. Теперь «льгота» рассчитана на всех

20.08.2020 276 0 0

Если законопроект, уже внесённый в Госдуму, будет одобрен, новые правила вступят в силу в начале 2021 года.

 

Большинство владельцев автомобилей в России облагаются транспортным налогом. Предложения, касающиеся полной или частичной отмены этого обязательного ежегодного платежа, звучат с завидной периодичностью, однако дальше слов дело, как правило, не идёт. Теперь стало известно ещё об одной подобной инициативе, причём на этот раз соответствующий законопроект даже внесли в Госдуму на рассмотрение.

С идеей со следующего года полностью отменить транспортный налог в России выступил депутат Госдумы Андрей Барышев. Он считает, что выпадающую часть доходов региональных бюджетов можно закрыть за счёт акцизов на топливо. Отметим, их платят нефтяники, однако повышение ставок акцизов обычно ведёт к увеличению сначала оптовой цены, затем растут ценники на АЗС. А значит, платит всё равно конечный потребитель (то есть мы с вами – обычные автомобилисты). Кстати, лишь часть доходов, полученных от акцизов на топливо, идёт в бюджеты субъектов РФ.

Инициатор считает, что полная замена транспортного налога доходами, полученными от реализации топлива, «приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры» в России. Он также напомнил, что законодатели в стране уже не раз высказывались за замену налога для автовладельцев доходами от акцизов на топливо.

Подобная идея звучала ещё в 2016 году, тогда с ней выступал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, сбор транспортного налога неэффективен: его на тот момент обязаны были платить около 45 млн российских автовладельцев, но на деле поступления шли всего лишь от 20 млн граждан. Вряд ли с тех пор многое изменилось.

Напомним, вырученные от сборов транспортного налога средства идут в бюджеты регионов, а ставки этого налога все субъекты РФ устанавливают самостоятельно. Схему расчёта платежей власти составили ещё 17 лет назад (с тех пор она не менялась): для каждого собственника ТС размер уплачиваемого налога определяется исходя из мощности двигателя его машины и ставки, действующей в регионе.

Совсем недавно, буквально пару недель назад, транспортный налог предлагали отменить для владельцев российских автомобилей. С этой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов – он направил соответствующее письмо министру финансов РФ Антону Силуанову. Он пояснил, что автомобили отечественных брендов покупают «граждане с невысоким уровнем благосостояния», а значит, их целесообразно будет освободить от уплаты транспортного налога.

Ещё одна инициатива поступила весной текущего года от объединения «Деловая Россия», которое направило первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову письмо с предложением не взимать транспортный налог с владельцев легковых автомобилей, у моторов которых отдача менее 250 л.с. Это должно «снизить стоимость владения автомобилем». Ожидалось, что норма коснётся как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Россия авто и общество законы

 

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