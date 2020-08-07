Опять о транспортном налоге: теперь его хотят отменить для владельцев российских машин

Сейчас в стране большинство собственников автомобилей облагаются транспортным налогом. Средства от его сборов отправляются в региональные бюджеты, при этом ставки субъекты РФ устанавливают самостоятельно. Схема расчёта этого налога была определена властями ещё в 17 лет назад, с тех пор она оставалась неизменной. Для каждого автовладельца сумма налога определяется исходя из мощности двигателя его машины и действующей в регионе ставки.



Инициативы от депутатов Госдумы РФ, касающиеся транспортного налога, звучат примерно через каждые несколько месяцев. Как правило, дальше высказанных вслух предложений дело не идёт: многие из идей упираются в то, что налог является региональным, а значит, и изменения нужно вводить на соответствующем уровне.



С очередным предложением на этот раз выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов. Он считает, что нужно отменить транспортный налог для владельцев российских автомобилей. По данным ria.ru, он уже направил соответствующее письмо министру финансов РФ Антону Силуанову.

По мнению парламентария, автомобили российских марок покупают «граждане с невысоким уровнем благосостояния». По этой причине он считает целесообразным отменить транспортный налог на территории страны для владельцев машин отечественных брендов.



Василий Власов считает, что отмена транспортного налога на российские машины станет «небольшой мерой» для поддержки граждан, но при этом «значительной» – для автопрома РФ. Депутат предложил Минфину проанализировать возможность реализации обозначенной инициативы.



На фото: автомобили российской марки Lada

Отметим, скорее всего, идея, как и некоторые предшествующие ей, уйдёт в прошлое, опять же из-за того, что доходы от транспортного налога идут в бюджеты регионов (на эти средства в том числе ремонтируются дороги). А значит, небогатые субъекты РФ, где многие водители выбирают отечественные машины, в итоге могут недополучить приличную сумму (в случае освобождения владельцев моделей марок Lada, УАЗ и т.д. от уплаты транспортного налога).

Кстати, Lada по-прежнему остаётся самой популярной маркой в стране (163 776 шт. в январе-июле 2020-го), а модели Granta (61 372 шт.) и Vesta (52 422 шт.) – всё ещё бестселлеры российского авторынка.

Весной текущего года стало известно о другой инициативе, которая касается транспортного налога. Так, объединение «Деловая Россия» в марте отправило первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову письмо с предложением не взимать сбор с владельцев легковых автомобилей, у моторов которых отдача не превышает 250 л.с. Предполагалось, что это «снизит стоимость владения автомобилем». Норма должна распространяться как на физлица, так и на малых индивидуальных предпринимателей.



Напомним, сейчас в стране в отдельную категорию выделены те автомобили, рыночная стоимость которых превышает 3 млн рублей. Сумма транспортного налога для их владельцев высчитывается по привычной формуле, но к ней добавляется ещё один повышающий коэффициент. К примеру, для владельцев машин в возрасте не более 1 года и стоимостью от 3 до 5 млн рублей, коэффициент равен 1,5. А для собственников машин не старше 10 лет, цена которых варьируется от 10 до 15 млн рублей, размер платежа увеличивается в 3 раза. В текущем году список моделей, попадающих под «налог на роскошь», был расширен: в него попали автомобили из так называемого «массового сегмента».

