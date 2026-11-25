Марка Toyota выпускает модель под названием Camry с 1982 года. Актуальный седан (с индексом XV80) был представлен в середине ноября 2023-го. Дебют прошёл в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, главным рынком для этой модели на сегодняшний день остаются Штаты. Причём четырёхдверка уже не первый год подряд демонстрирует здесь положительную динамику. Так, за первые десять месяцев 2026-го американские дилеры реализовали 287 442 экземпляра, что на 10% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

На фото: актуальный седан Toyota Camry

Продажи Toyota Camry в родной Японии были поставлены на паузу в декабре 2023 года, то есть актуальная четырёхдверка здесь так и не была представлена. Однако теперь ситуация меняется: о планах Тойоты начать поставлять на домашний рынок автомобили американского производства стало известно ещё в декабре 2025-го. Первыми, ещё минувшей весной, сюда прибыли полноразмерный пикап Tundra и кроссовер Highlander (до 2007 года продавался в Японии под именем Kluger).

Теперь очередь дошла до Toyota Camry нынешнего, одиннадцатого по счёту поколения. Как рассказала пресс-служба марки, продажи седана «штатной» сборки начнутся в Японии примерно через месяц, 23 декабря 2026 года. Напомним, выпуск этой модели налажен на заводе компании, расположенном в американском штате Кентукки. Причём у версий для импорта «домой» руль располагается справа, а мультимедиа и навигация доступны на японском языке.

Габаритная длина Toyota Camry для Японии равна 4920 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1450 мм. На домашний рынок выйдут только версии с передним приводом. Такой автомобиль оснащается HEV-установкой (без возможности подзарядки от электросети), в основе которой находится четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором и электромотором. Совокупная отдача системы равна 228 л.с. Отметим, в США модель доступна ещё с полным приводом и 235-сильной системой.

На фото: салон новой Toyota Camry (версии для японского рынка) 1 / 2 На фото: салон новой Toyota Camry (версии для японского рынка) 2 / 2

Готовящийся к отправке «домой» седан получил расширенный комплекс систем превентивной безопасности Toyota Safety Sense, новый дизайн экстерьера, выполненный в актуальном фирменном стиле бренда, практичный салон с трёхспицевым рулевым колесом с физическими кнопками, а также довольно крупным тачскрином информационно-развлекательной системы.

План продаж Toyota Camry в Японии ощутимо скромнее по сравнению с объёмом реализации модели в Штатах – всего порядка 850 экземпляров в месяц. Однако этот показатель ощутимо выше по сравнению с изначально озвученными планами по другим моделям из США – по 80 единиц Tundra и по 40 шт. Highlander предполагалось продавать ежемесячно.

Цены новой Toyota Camry на домашнем рынке уже известны (они указаны без учёта утилизационного сбора). Стоимость Camry G равна 4 300 000 иен (эквивалентно примерно 2,22 млн рублей по текущему курсу), а за вариант Camry Z просят не менее 5 200 000 иен (около 2,69 млн рублей).