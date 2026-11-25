Внедорожник Rexton появился в 2001 году под прежним брендом Ssang Yong. Он был построен на базе Mercedes-Benz M-класса, а за дизайн отвечала студия Italdesign. В 2017 году на свет появилось второе поколение модели, за 9 лет производственной жизни она получила несколько обновлений и официально вышла на российский рынок уже под брендом KGM.

Нынешний KGM Rexton 1 / 3 Нынешний KGM Rexton 2 / 3 Нынешний KGM Rexton 3 / 3

Теперь же к премьере готовится совершенно новый Rexton, и он будет кардинально отличаться от нынешнего. В нашем распоряжении есть несколько тизеров, на которых видны фрагменты передней и задней частей кузова. Передняя часть будет практически вертикальной, и основной акцент сделан на растянутых во всю ширину ходовых огнях, вызывающих ассоциации одновременно с Dacia Duster последнего поколения и электрическим GMC Hummer EV. Чуть ниже отдельно расположатся горизонтальные светодиодные полоски, выполняющие роль поворотников. Боковины на тизерах пока практически не видны, можно заметить разве что традиционные дверные ручки под естественный хват, а также скрытые задние стойки кузова. Фонари выполнены в виде вертикальных блоков, которые визуально объединяет декоративная вставка с буквенным обозначением модели и дополнительными элементами светотехники (в частности, отдельно расположенными поворотниками).

Рендер нового KGM Rexton

Не менее существенные изменения произойдут и в технической части. О ней пока нет подтверждённой информации, однако профильные корейские СМИ уверены, что новинка будет построена на китайской платформе T2X, которую также использует кроссовер Chery Tiggo 9 (известен в России как Tenet T9). Зато уже известно, что Rexton получит подзаряжаемую гибридную силовую установку и соответствующую приставку PHEV. Вероятнее всего, в её основе будет бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра.

Рендер нового KGM Rexton

Премьера новинки ожидается уже в следующем месяце. Между тем, ранее в этом году были представлены обновлённые кроссоверы Torres и Actyon.