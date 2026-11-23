Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo является запуск на авторынке РФ марки Tenet Plus. Она появилась в феврале 2026 года, флагманом является Tenet Plus L6, вышедший на российский рынок в начале этой осени. Изначально модель была представлена только с передним приводом, но совсем скоро гамму пополнит полноприводная модификация.

На фото: Tenet Plus L6

Этот вариант компания Tenet Plus анонсировала в пару недель назад. Теперь пресс-служба бренда рассекретила рекомендованную розничную стоимость Tenet Plus L6 с полным приводом – 3 290 000 рублей. Такой автомобиль предлагается только в топовом исполнении Ультра. Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда в России, цена переднеприводного кроссовера в аналогичной версии равна 3 060 000 рублей, а покупка стартового варианта L6 Элегант FWD обойдётся в 2 890 000 рублей (все цены указаны без учёта действующих скидок).

У полноприводной версии среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 под капотом располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Его мощность составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 270 Нм. В пару ему предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 750 кг.

В свою очередь, переднеприводные версии оснащаются 147-сильным двигателем с распределённым впрыском топлива, его объём равен 1,5 литра, крутящий момент – 225 Нм. Этот мотор идёт в комплекте с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальная масса буксируемого прицепа аналогичная – 750 кг.

Как Колёса.ру сообщали ранее, «полноприводнику» положен цепной привод ГРМ и алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Такой кроссовер имеет интеллектуальную систему полного привода, которая автоматически подключает заднюю ось, перераспределяя крутящий момент в зависимости от условий движения. А при стандартных условиях, не требующих полного привода, тяга передаётся только на передние колёса.

У Tenet Plus L6 AWD шесть режимов ездовой электроники: к трём, имеющимся у переднеприводного паркетника (Эко, Стандарт и Спорт), прибавились ещё три – Песок, Снег и Грязь. Габаритная длина равна 4554 мм, расстояние между осями – 2700 мм, а дорожный просвет составляет 187 мм.

На фото: салон Tenet Plus L6

В списке оснащения полноприводного кроссовера числятся: 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, панорамная крыша с люком, электропривод багажной двери, передние кресла с функцией вентиляции, а также аудиосистема Sony с восемью динамиками. Также модель имеет виртуальную приборку диагональю 8,8 дюйма, информационно-развлекательный комплекс с вертикальным тачскрином диагональю 13,2 дюйма.

Дата старта продаж полноприводного кроссовера Tenet Plus L6 станет известна позже.