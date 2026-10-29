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Механическая симфония: Italtecnica представила новый атмосферный двигатель Orion V12

29.10.2026 1309 0 0
Механическая симфония: Italtecnica представила новый атмосферный двигатель Orion V12

Итальянская компания Italtecnica Engineering разработала один из самых желанных и эффектно выглядящих двигателей, доступных на современном OEM-рынке. 6,8-литровый Orion V12 существует в трековом и дорожных вариантах, последний адаптирован к экологическим нормам Euro 6.

Компанию Italtecnica основал в 1985 году итальянский инженер Марио Каваньеро, а сегодня ей руководит его сын Карло Каваньеро. Italtecnica разрабатывает и производит небольшими сериями бензиновые двигатели для гоночных и дорожных автомобилей, у неё богатый опыт участия в автоспорте и сотрудничества с Ferrari и Maserati.

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Двигатель Orion V12 компания Italtecnica засветила ещё в прошлом году, но только на этой неделе посвятила ему официальный пресс-релиз и раскрыла некоторые детали его конструкции. Вариации этого двигателя наши читатели уже могли видеть на суперкарах Vittori Turbio и De Tomaso P900. На De Tomaso P900 этот двигатель получил завораживающие на вид коллекторы, выполненные в эстетике ксеноморфов из киновселенной «Чужой». Теперь же можно взглянуть на каноническое исполнение Orion V12.

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Разработку Orion V12 курировал легендарный итальянский моторист Клаудио Ломбарди. Показанный на фотографиях вариант двигателя имеет рабочий объём 6,8 л. Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава, угол развала блока — 65 градусов. В каждой головке блока — два распредвала, каждый цилиндр обслуживают четыре титановых клапана. Клапаны управляются сверхлёгкими коромыслами — такое решение позволило снизить инерцию механизма. Вместо ремня или цепи ГРМ используются шестерни, как у двигателей болидов Формулы-1. Регулировка фаз газораспределения есть как на впуске, так и на выпуске.

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Система смазки — двухконтурная, с сухим картером и 8-ступенчатым масляным насосом. Давление непосредственного впрыска топлива — 400 бар. Форма кованых шатунов оптимизирована для снижения массы. Поршни имеют керамическое покрытие, улучшающее термическую стабильность конструкции и снижающее риск детонации. Впускной коллектор изготовлен из углепластика. Выпускной коллектор изготовлен из инконеля и тщательным образом настроен с точки зрения акустики, чтобы на выходе была чистая и пронзительная механическая симфония. Весит Orion V12 менее 200 кг.

Дорожный вариант двигателя Orion V12, адаптированный под экологические нормы Euro 6, выдаёт 850 л.с. и 750 Нм, предельная частота вращения коленвала — 9200 об/мин. На трековом варианте двигателя максимальная отдача увеличена до 900 л.с. и 800 Нм, а предельная частота вращения коленвала — до 10 200 об/мин.

Полагаем, что мы увидим двигатель Orion V12 ещё на нескольких мелкосерийных суперкарах, а не только на Vittori Turbio и De Tomaso P900. Italtecnica может предложить различные варианты технического и эстетического исполнения этого двигателя, качество изготовления в любом случае будет безупречным.

новинки двигатели
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