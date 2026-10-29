Механическая симфония: Italtecnica представила новый атмосферный двигатель Orion V12

Компанию Italtecnica основал в 1985 году итальянский инженер Марио Каваньеро, а сегодня ей руководит его сын Карло Каваньеро. Italtecnica разрабатывает и производит небольшими сериями бензиновые двигатели для гоночных и дорожных автомобилей, у неё богатый опыт участия в автоспорте и сотрудничества с Ferrari и Maserati.
Двигатель Orion V12 компания Italtecnica засветила ещё в прошлом году, но только на этой неделе посвятила ему официальный пресс-релиз и раскрыла некоторые детали его конструкции. Вариации этого двигателя наши читатели уже могли видеть на суперкарах Vittori Turbio и De Tomaso P900. На De Tomaso P900 этот двигатель получил завораживающие на вид коллекторы, выполненные в эстетике ксеноморфов из киновселенной «Чужой». Теперь же можно взглянуть на каноническое исполнение Orion V12.
Разработку Orion V12 курировал легендарный итальянский моторист Клаудио Ломбарди. Показанный на фотографиях вариант двигателя имеет рабочий объём 6,8 л. Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава, угол развала блока — 65 градусов. В каждой головке блока — два распредвала, каждый цилиндр обслуживают четыре титановых клапана. Клапаны управляются сверхлёгкими коромыслами — такое решение позволило снизить инерцию механизма. Вместо ремня или цепи ГРМ используются шестерни, как у двигателей болидов Формулы-1. Регулировка фаз газораспределения есть как на впуске, так и на выпуске.
Система смазки — двухконтурная, с сухим картером и 8-ступенчатым масляным насосом. Давление непосредственного впрыска топлива — 400 бар. Форма кованых шатунов оптимизирована для снижения массы. Поршни имеют керамическое покрытие, улучшающее термическую стабильность конструкции и снижающее риск детонации. Впускной коллектор изготовлен из углепластика. Выпускной коллектор изготовлен из инконеля и тщательным образом настроен с точки зрения акустики, чтобы на выходе была чистая и пронзительная механическая симфония. Весит Orion V12 менее 200 кг.
Дорожный вариант двигателя Orion V12, адаптированный под экологические нормы Euro 6, выдаёт 850 л.с. и 750 Нм, предельная частота вращения коленвала — 9200 об/мин. На трековом варианте двигателя максимальная отдача увеличена до 900 л.с. и 800 Нм, а предельная частота вращения коленвала — до 10 200 об/мин.
Полагаем, что мы увидим двигатель Orion V12 ещё на нескольких мелкосерийных суперкарах, а не только на Vittori Turbio и De Tomaso P900. Italtecnica может предложить различные варианты технического и эстетического исполнения этого двигателя, качество изготовления в любом случае будет безупречным.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться