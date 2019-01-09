МФЦ не разрешили продавать ОСАГО

Об этом многофункциональным центрам напомнила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

ФАС выявила один МФЦ, который заключил субагентский договор с индивидуальным предпринимателем на продажу полисов ОСАГО. Службе пришлось напомнить, что многофункциональные центры имеют право предоставлять закрытый перечень услуг и оформление договоров «автогражданки» в него не входит. Соответствующие разъяснения были опубликованы на сайте ведомства.

По словам представителей антимонопольной службы, осуществление продаж ОСАГО через МФЦ способно привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг. Теперь этому центру, который поймали на торговле полисами, придётся расторгнуть субагентский договор. Не ясно, что станет с теми полисами «автогражданки», которые успел продать центр автовладельцам.

Напомним, помимо основных государственных и муниципальных услуг, МФЦ могут предоставлять также нотариальные услуги, банковские, копировальные, услуги местной и внутризоновой связи общего пользования и безвозмездные услуги доступа к справочным правовым системам. Кроме того, центрам позволено выполнять функции банковского платёжного агента и субагента при приёме от населения оплаты госпошлин.

МФЦ могут начать ставить автомобили на госучёт. С такой инициативой в конце 2018 года выступило МВД. Согласно законопроекту, в отделениях МФЦ начнут работать сотрудники ведомства, которые смогут регистрировать транспортные средства. Это позволит гражданам получать услугу «в день обращения в сроки, установленные соответствующим административным регламентом». Предполагается, что это повысит территориальную доступность услуги.

Сейчас в МФЦ можно получить, продлить или обменять водительские права российского и международного образца. При этом сотрудники центров только принимают документы, фотографируют заявителей и выдают им водительские удостоверения, которые по-прежнему оформляются в подразделениях ГИБДД.

С начала августа 2019 года в силу вступят новые правила регистрации автомобилей. Они призваны упростить жизнь покупателям новых машин у официальных дилеров, так как сотрудники автосалонов смогут самостоятельно получать все нужные документы в подразделениях ведомства и передавать своим клиентам этот пакет вместе с ключами от купленной машины. А тех, кто будет покупать подержанные машины, в МВД предлагают отправить в многофункциональные центры. Это позволит разгрузить сотрудников подразделений ГИБДД.

ОСАГО же можно купить, как в офисах страховых компаний, так и у агентов и даже в интернете. Необходимости оформлять договоры в МФЦ, по сути, нет, так как проблема с доступностью полисов, по словам страховщиков, решена. Кстати, сегодня, 9 января 2019 года, в силу вступили новые тарифы в «автогражданке», а также по-новому рассчитывается коэффициент возраст-стаж (КВС). Изменения предположительно приведут к подорожанию ОСАГО.