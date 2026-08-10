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  • MG 07 только поступил в продажу, а на подходе уже лифтбек с другой начинкой

MG 07 только поступил в продажу, а на подходе уже лифтбек с другой начинкой

10.08.2026 522 0 0
MG 07 только поступил в продажу, а на подходе уже лифтбек с другой начинкой

Наряду с электрокаром покупателям скоро предложат гибридную пятидверку MG. Бензоэлектрический лифтбек пока заявлен в двух комплектациях, обе имеют одинаковую технику.

Прием заказов на эффектный лифтбек MG 07 в Китае открыли в самом конце июля. Новая пятидверка (не путать с MG 7) дебютировала в виде электрокара, у которого два варианта мощности и две батареи на выбор. При этом еще перед презентацией, благодаря выложенному в Сеть сертификату, было известно о том, что свежую «семерку» предложат с гибридной установкой. Так вот теперь раскрыты все характеристики подзаряжаемого бензоэлектрического исполнения MG 07. Местные СМИ вдобавок выяснили, что официальная презентация гибрида пройдет в конце августа на автосалоне в Чэнду.

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Снаружи и внутри от электрического лифтбека гибридный MG 07 ничем не отличается. Главные фишки дизайна – С-образные фары, безрамочные двери с полускрытыми ручками и монофонарь. Вне зависимости от модификации в нижней части переднего бампера есть активные заслонки (идут уже в базе). В салоне – раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.

Длина MG 07 равна 4886 мм, ширина – 1900 мм, высота в зависимости от версии – 1478 или 1485 мм, колесная база – 2825 мм. Объем багажника гибрида составляет 675 литров против 697 литров у электрического лифтбека.

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Как и «простые» комплектации электрокара, гибридный MG 07 имеет 400-вольтовую архитектуру (у дорогих версий «электрички» 800-вольтовая). Силовая установка гибрида включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.), расположенный на передней оси 207-сильный электромотор и батарею от CATL емкостью 30 кВт*ч. Только на электротяге такой лифтбек проедет 245 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1745 км. С 0 до 100 км/ч гибридная пятидверка разгоняется за 7,5 секунды, максимальная скорость – 170 км/ч.

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Напомним, электрический лифтбек MG 07 тоже исключительно переднеприводный. Электрокар с 400-вольтовой архитектурой – это 239-сильный двигатель и батарея емкостью 67 кВт*ч, с 800-вольтовой – 320-сильный мотор и аккумулятор на 91 кВт*ч. Запас хода «зеленой» пятидверки варьируется от 610 до 845 км. Первую «сотню» топовые версии наберут за 5,9 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.

Для гибридного MG 07 пока заявлены две комплектации. В списке оборудования базовой значатся: 18-дюймовые диски, стеклянная крыша, упомянутые выше экраны, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, аудиосистема с 8 динамиками, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Более дорогой вариант – это 19-дюймовые колеса, активная подвеска с управлением «на основе искусственного интеллекта», подъемный спойлер на багажной двери, аудиосистема с 21 динамиком и более продвинутый комплекс водительских ассистентов от Momenta с лидаром над лобовым стеклом. В отличие от электрокара выдвижной столик для переднего пассажира, подогрев и вентиляция заднего седана гибриду не положены (для EV-версии это опции).

Цены гибридного лифтбека MG 07, вероятно, узнаем после премьеры на выставке. Электрическую пятидверку предварительно оценили в 125 900 – 168 900 юаней (около 1,5 млн – 2,07 млн рублей по актуальному курсу).

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