×
  • MG Cyber X: будущий конкурент Land Rover Defender от бывшего дизайнера Volkswagen

MG Cyber X: будущий конкурент Land Rover Defender от бывшего дизайнера Volkswagen

23.04.2025 161 0 0

Главной новинкой британской марки MG на открывшемся сегодня Шанхайском автосалоне стал концептуальный брутальный кроссовер Cyber X, который довольно скоро превратится в серийную модель.

Две недели назад марка MG, ныне принадлежащая китайскому государственном автоконцерну SAIC, представила план развития на ближайшие два года, в течение которых она запустит восемь новых моделей с разными типами силовых установок. На фоне развернувшихся торговых войн MG сохранит статус глобального бренда, но основное внимание марки теперь будет сосредоточено на китайском рынке с его бешеной конкуренцией в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды). Предполагается, что новинки, которые смогут добиться успеха в Китае, будут хорошо продаваться и на других рынках.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Стиль новых моделей MG будет определять известный словацкий дизайнер Йозеф Кабан: до 2023 года он работал различных подразделениях концерна Volkswagen (Seat, Skoda, Bugatti) и в BMW Group, а год назад был приглашён на должность главного дизайнера MG.

Йозеф Кабан попытался обыграть в облике брутального кроссовера Cyber X шестиугольную эмблему MG (особенно хорошо она заметна в форме колёсных арок), но самой запоминающейся особенностью концепта стали поднимающиеся верхние секции фар — это дань ностальгии по суперкарам 1980-х, таким как Ferrari Testarossa.

Родстер MG Cyberster и концептуальный кроссовер MG Cyber X

Интерьер MG Cyber X пока не рассекречен, известно лишь, что графический интерфейс для этой и других будущих моделей MG разработает китайская компания Oppo, производящая смартфоны и прочую бытовую электронику.

В основе MG Cyber X лежит новая модульная электромобильная платформа E3 с полутвердотельной батареей, ячейки которой упакованы прямо в кузов без промежуточного корпуса. Платформа E3 очень гибкая и позволяет создавать как высокие внедорожники, так и низкие спорткары. Для платформы E3 вдобавок заявлен мощный процессор J6 от Horizon Robotics, который будет отвечать за работу электронных ассистентов водителя и автопилота. На платформе E3 можно строить также автомобили типа EREV (Extended Range Electric Vehicle), то есть plug-in гибриды, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Когда именно появится серийный MG Cyber X, пока неизвестно — ясно только, что это случится до конца 2026 года. Вслед за кроссовером Cyber X марка MG выпустит ещё две модели на платформе E3 — Cyber Y и Cyber Z, но подробностей о них пока нет.

кроссовер Китай Шанхай концепты электромобиль новинки концепткар Шанхайский автосалон MG

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика От поезда до Porsche: чем хороши керамические тормозные диски и почему они не популярны Совсем недавно мы рассказывали о достоинствах и недостатках керамических тормозных колодок. Однако керамическими в тормозах могут быть и диски. На самом деле они многокомпонентные, но это н... 453 0 1 23.04.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Тяжёлое прошлое и стук в подвеске: ремонт и обслуживание Volkswagen Polo Фольксваген Поло пятого поколения в кузове седан выпускался на заводе в Калуге по полному циклу и пользовался в России большой популярностью. Но мы нашли для изучения куда более редкий экзем... 3173 5 1 21.04.2025
Статьи / Гаджеты Кто самый зрячий: сравниваем шесть видеорегистраторов с разрешением 4К Если видеорегистратор вам нужен не «для галочки», стоит выбрать модель подороже, но с гарантированно хорошим качеством записи. Мы свели в тесте шесть гаджетов, обещающих видео в разрешении 4... 1535 0 1 21.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26480 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25971 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11747 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
13 Звезда, что сорвалась и падает: как появился и почему провалился Merce...
10 Компрессор как проклятие: опыт владения Toyota Mark X +M Modellista
9 Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо!
Новые комментарии
Change privacy settings