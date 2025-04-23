MG Cyber X: будущий конкурент Land Rover Defender от бывшего дизайнера Volkswagen

Главной новинкой британской марки MG на открывшемся сегодня Шанхайском автосалоне стал концептуальный брутальный кроссовер Cyber X, который довольно скоро превратится в серийную модель.

Две недели назад марка MG, ныне принадлежащая китайскому государственном автоконцерну SAIC, представила план развития на ближайшие два года, в течение которых она запустит восемь новых моделей с разными типами силовых установок. На фоне развернувшихся торговых войн MG сохранит статус глобального бренда, но основное внимание марки теперь будет сосредоточено на китайском рынке с его бешеной конкуренцией в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды). Предполагается, что новинки, которые смогут добиться успеха в Китае, будут хорошо продаваться и на других рынках.

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Стиль новых моделей MG будет определять известный словацкий дизайнер Йозеф Кабан: до 2023 года он работал различных подразделениях концерна Volkswagen (Seat, Skoda, Bugatti) и в BMW Group, а год назад был приглашён на должность главного дизайнера MG.

Йозеф Кабан попытался обыграть в облике брутального кроссовера Cyber X шестиугольную эмблему MG (особенно хорошо она заметна в форме колёсных арок), но самой запоминающейся особенностью концепта стали поднимающиеся верхние секции фар — это дань ностальгии по суперкарам 1980-х, таким как Ferrari Testarossa.

Родстер MG Cyberster и концептуальный кроссовер MG Cyber X

Интерьер MG Cyber X пока не рассекречен, известно лишь, что графический интерфейс для этой и других будущих моделей MG разработает китайская компания Oppo, производящая смартфоны и прочую бытовую электронику.

В основе MG Cyber X лежит новая модульная электромобильная платформа E3 с полутвердотельной батареей, ячейки которой упакованы прямо в кузов без промежуточного корпуса. Платформа E3 очень гибкая и позволяет создавать как высокие внедорожники, так и низкие спорткары. Для платформы E3 вдобавок заявлен мощный процессор J6 от Horizon Robotics, который будет отвечать за работу электронных ассистентов водителя и автопилота. На платформе E3 можно строить также автомобили типа EREV (Extended Range Electric Vehicle), то есть plug-in гибриды, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Когда именно появится серийный MG Cyber X, пока неизвестно — ясно только, что это случится до конца 2026 года. Вслед за кроссовером Cyber X марка MG выпустит ещё две модели на платформе E3 — Cyber Y и Cyber Z, но подробностей о них пока нет.