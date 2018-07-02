Официальная премьера «паркетника» может состояться в августе этого года. Ожидается, что новинку предложат с двумя двигателями.

Название нового пятиместного кросса – HS – принадлежащий китайскому концерну SAIC бренд MG объявил в июне этого года, тогда же были опубликованы эскизы модели. Теперь марка распространила почти полноценные изображения «паркетника», включая картинки интерьера. «Поднебесные» СМИ утверждают, что презентация новинки состоится в конце августа текущего года.

1 / 2 2 / 2

MG HS – это серийное воплощение концепта X-motion, который дебютировал на Пекинском мотор-шоу в апреле 2018-го. От прототипа товарный автомобиль отличается головной оптикой, наружными зеркалами и колесами. Кроме того, у конвейерного варианта – стандартные ручки дверей, тогда как у концепта они «спрятаны». Также MG HS получил виртуальную «приборку» и панорамную крышу.

1 / 2 2 / 2

Характеристики модели пока не раскрываются. Впрочем, в прошлом месяце в базе министерства промышленности Китая появились документы, касающиеся новинки MG. Согласно им, длина товарного кроссовера составляет 4 574 мм, ширина – 1 876 мм, высота – 1 664 мм, колесная база – 2 720 мм. На первом этапе модель предложат в Поднебесной с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 231 л.с. соответственно. Данных о трансмиссиях нет. Позже у модели должны появиться гибридная и электрическая версии, информация о которых тоже пока держится в секрете.

Напомним, ранее предполагалось, что HS построен на базе рамного внедорожника Roewe RX8, который является «родственником» модели Maxus D90 (марки Roewe и Maxus также принадлежат концерну SAIC). Однако китайские профильные медиа полагают, что «донором» для нового SUV стал «паркетник» Roewe RX5. «Эр-икс-пятый», в свою очередь, базируется на той же платформе с многорычажной задней подвеской, что и MG GS. Кстати, RX5 оснащается теми же двигателями, что и HS, вот только двухлитровый мотор у модели Roewe выдает 220 л.с.

1 / 2 На фото: концепт MG X-motion 2 / 2 На фото: концепт MG X-motion

«Эр-икс-пятый» компактнее нового «паркетника» MG: длина и ширина этой модели – 4 545 и 1 855 мм соответственно, колесная база – 2 700 мм. При этом кросс Roewe выше (1 719 мм). RX5 с двигателем 1.5 доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом», такие машины предлагаются только с передним приводом. «Эр-икс-пятому» с мотором 2.0 положен шестиступенчатый «робот», у модели с топовым двигателем есть версия с многодисковой муфтой подключения задней оси.

После запуска продаж в Китае кроссовер MG HS должен появиться и на других рынках сбыта марки. В частности, в Великобритании «паркетник» ожидается в следующем году. В России бренд MG сегодня не представлен.