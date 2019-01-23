«Мигалки» запретили использовать аварийным службам, не входящим в МЧС

Соответствующий указ накануне подписал президент РФ Владимир Путин, он уже вступил в силу.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций ещё в июле 2018-го решили перепроверить прошлогодние результаты аттестации аварийно-спасательных служб, не подотчётных ведомству. Поводом для этого послужило использование машин с символикой МЧС не по назначению, а также непрофессионализм их водителей и рост количества ДТП с их участием.

Ведомство в ноябре подвело итоги этой перепроверки, инициатором которой был Евгений Зиничев, новый министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В результате появилось предложение запретить аварийно-спасательным службам, не входящим в систему МЧС, использовать на легковых автомобилях специальные световые и звуковые сигналы. В ведомстве считают, что обязанности этих служб не связаны с неотложными действиями по защите жизни и здоровья граждан, поэтому им «мигалки» не положены.

Был подготовлен соответствующий документ: теперь этот указ подписал глава государства Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Норма вступает в силу сразу же (с момента подписания), правительству РФ в течение ближайших трёх месяцев нужно привести различные акты в соответствие с новым указом. Изменения будут внесены в том числе в ГОСТ «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы. Опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы».

Нынешнее законодательство позволяет оборудовать «мигалками» автомобили ряда служб со специальными цветографическими схемами, используемые для защиты жизни и здоровья граждан. В числе таких служб: пожарная охрана, полиция, скорая помощь, профессиональные аварийно-спасательные формирования, военная автомобильная инспекция, военная полиция ВС РФ, войска нацгвардии, органы Следственного комитета. Помимо этого, спецсигналы есть на служебных автомобилях уголовно-исполнительной системы, в которых перевозят лиц, находящихся под стражей.

В ведомстве отметили, что изменения не должны сказаться на работе аварийно-спасательных служб, которые защищают граждан, но не входят в структуру МЧС. По данным РБК, в РФ на конец первого полугодия 2018-го насчитывалось свыше 7 тысяч аварийно-спасательных формирований: из них более 5,5 тыс. – профессиональных, 1,4 тыс. – нештатных, 32 – общественных.

Ранее стало известно о том, что водителей автомобилей с «мигалками» теперь учат по специальным программам. Соответствующий приказ вступил в силу 1 сентября 2018 года. К повышению квалификации допускают тех автомобилистов, у которых уже есть права. Они изучают нормативно-правовые акты, основы психологии и этики водителей, а также приёмы контраварийного вождения.