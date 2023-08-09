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Mini Countryman следующего поколения показался на новых официальных «шпионских» снимках

09.08.2023 16 0 0

Производство новинки британского бренда будет налажено на заводе в Лейпциге: она займёт место BMW i3, этот «зелёный» хэтчбек был отправлен в отставку летом прошлого года.

Марка Mini, принадлежащая баварской компании BMW, начала выпускать паркетник Countryman актуального второго поколения в 2016 году. Рестайлинг эта модель пережила в конце весны 2020-го. Сейчас компания продолжает заниматься разработкой Countryman новой генерации: о том, что соответствующий проект стартовал, стало известно ещё осенью 2020 года.

На фото: прототип Mini Countryman нового поколения

Производитель опубликовал первую порцию официальных «шпионских» снимков прототипа «третьего» Mini Countryman в начале минувшей весны. Тогда он был спрятан с помощью ярко-жёлтой маскировочной плёнки, а «фотосессию» компания провела на заводе в Лейпциге, где позже будет налажено серийное производство новинки. Напомним, на конвейере она займёт место электрохэтча BMW i3, который баварская марка летом прошлого года отправила в отставку.

Теперь в Mini поделились свежей порцией снимков прототипа, на этот раз его «одели» в яркую цветную плёнку. Как отметили в компании, тестовый образец на фотографиях проходит испытания, двигаясь по бездорожью Шотландского нагорья. Причём для теста британская компания решила выбрать маршрут из фильма «007: Координаты Скайфолл» 2012 года.

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С отсутствием асфальтированных дорог пришлось справляться версии, оснащённой системой полного привода All4. Подробностей о «начинке» испытуемого автомобиля в компании не раскрыли. Однако если судить по не прикрытой маскировкой традиционной решётке радиатора, в этот раз компания тестировала бензиновый Countryman S. Стоит отметить, что у полностью электрического Mini Countryman SE All4, который появлялся на «шпионских» снимках ранее, была заглушка с иным рисунком.

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Известно, что прототип, отправленный путешествовать по гравию, каменистому бездорожью и переправляться через реки, «обули» в вездеходные шины Grabber, которые идут в комплекте с новыми чёрными легкосплавными колёсными дисками. Ещё в Mini отметили плюсы «просторного багажника», который позволяет перевозить снаряжение для «длительных походов». Кстати, длина нового Countryman на 130 мм больше, чем у актуальной версии, она составляет 4429 мм.

По предварительным данным, новый Mini Countryman с ДВС позаимствует «начинку» у актуального BMW X1. В этом случае его моторную гамму составят бензиновые и дизельные варианты, кроме того, в линейке будут мягкогибридные установки. Полностью электрическая версия, скорее всего, разделит технику с iX1. Напомним, тот получил двухмоторную силовую установку, совокупная отдача которой равна 313 л.с., а крутящий момент – 494 Нм. Также в состав системы входит аккумулятор ёмкостью 64,7 кВт*ч, у «баварца» запас хода на одной зарядке составляет 438 км (по циклу WLTP). Максимальная скорость у BMW iX1 ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Ожидается, что базовая версия «розеточного» Countryman получит один 191-сильный электромотор и такую же батарею на 64,7 кВт*ч.

Как изменится цена модели после смены генерации, в компании пока не рассказали. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартовый ценник Mini Countryman на сегодняшний день составляет 38 600 евро (эквивалентно примерно 4,1 млн рублей по текущему курсу).

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